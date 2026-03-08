Goal.com
US Lecce v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Caos nel finale di Lecce-Cremonese, contatto Jean-Sanabria e niente rigore per l'arbitro Sozza e VAR: proteste ed espulsione, cosa è successo

Nel finale di Lecce-Cremonese esplodono le proteste grigiorosse: il Var annulla una rete, Sozza non concede rigore per il contatto Jean-Sanabria e il terzino viene espulso dopo il fischio finale.

Il finale di Lecce-Cremonese, terminata 2-1 per i salentini al Via del Mare, è stato un concentrato di episodi arbitrali e proteste. 

La gara, già caratterizzata da numerosi falli e da una gestione complessa da parte dell’arbitro Sozza, si accende negli ultimi minuti tra un goal annullato dal Var, un contatto in area tra Jean e Sanabria giudicato non falloso e l’espulsione di Pezzella per proteste dopo il triplice fischio.

Una gestione che ha scatenato l’ira dei grigiorossi, in quello che è stato un vero e proprio spareggio anticipato per la salvezza.

  • IL GOAL ANNULLATO A PAYERO

    Il primo episodio chiave arriva all’85’. Con Ngom a terra si sviluppa una mischia nell’area del Lecce in cui il pallone viene toccato da diversi giocatori prima che il rimpallo finale di Payero finisca in rete. 

    In un primo momento l’arbitro Sozza convalida il goal mentre il portiere del Lecce segnala immediatamente un’irregolarità. La decisione cambia dopo l’intervento del Var: dalla revisione emerge un tocco di mano nell’azione e la rete viene quindi annullata. 

    La Cremonese resta così sotto nel punteggio proprio nel momento in cui sembrava aver trovato il pareggio.

  • JEAN-SANABRIA, ERA RIGORE AL 95’?

    Le polemiche più forti arrivano però allo scadere del recupero. In area giallorossa Sanabria viene messo giù dopo un contatto con Jean. 

    La Cremonese chiede con forza il calcio di rigore, ma l’arbitro Sozza lascia proseguire giudicando regolare l’intervento.

    Non arriva nemmeno la revisione da parte del VAR, che decide di non intervenire sull’episodio, tra le proteste dei giocatori grigiorossi che ritengono il contatto falloso.

  • PEZZELLA ESPULSO

    Le proteste della Cremonese proseguono dopo la decisione arbitrale sul contatto in area. In particolare Pezzella si rivolge con toni accesi verso il direttore di gara e viene espulso.

    Dopo cinque minuti di recupero Sozza fischia la fine della partita sancendo la vittoria del Lecce per 2-1, in un finale segnato dalle contestazioni della squadra grigiorossa per gli episodi arbitrali degli ultimi minuti.

