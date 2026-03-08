Caos nel finale di Lecce-Cremonese, contatto Jean-Sanabria e niente rigore per l'arbitro Sozza e VAR: proteste ed espulsione, cosa è successo

Il finale di Lecce-Cremonese, terminata 2-1 per i salentini al Via del Mare, è stato un concentrato di episodi arbitrali e proteste.

La gara, già caratterizzata da numerosi falli e da una gestione complessa da parte dell’arbitro Sozza, si accende negli ultimi minuti tra un goal annullato dal Var, un contatto in area tra Jean e Sanabria giudicato non falloso e l’espulsione di Pezzella per proteste dopo il triplice fischio.

Una gestione che ha scatenato l’ira dei grigiorossi, in quello che è stato un vero e proprio spareggio anticipato per la salvezza.