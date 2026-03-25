Cannavaro pronto a guidare l'Uzbekistan al Mondiale: "Dico ai miei che non abbiamo nulla da perdere"

Tra le Nazionali tutte da scoprire nella prossima Coppa del Mondo centro-nord americana c'è sicuramente l'Uzbekistan, che come Capo Verde, Curacao e Giordania partecipa al torneo per la prima volta nella propria storia. Una volta ottenuto il pass per il Mondiale, la rappresentativa ha optato per un ct dall'esperienza internazionale per guidare la squadra: la scelta è ricaduta su Fabio Cannavaro.
Vincitore del Mondiale 2006 da giocatore, Cannavaro ha allenato in Asia per tutta la prima parte della sua carriera da giocatore, tra Cina, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, prima di guidare squadre in Italia e in Croazia. Ora la grande occasione dei Mondiali, in girone con Portogallo, Colombia e un team proveniente dai playoff intercontinentali.
“La federazione cercava un nuovo capo allenatore con esperienza internazionale" ha raccontato Cannavaro al The Mirror. "Ho visto le strutture, ho visitato il nuovo centro sportivo, bello e moderno, e ho capito il loro desiderio di aprirsi al mondo e al loro bisogno di continuare a crescere".