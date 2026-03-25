Cannavaro pronto a guidare l'Uzbekistan al Mondiale: "Dico ai miei che non abbiamo nulla da perdere"

Scelto la scorsa primavera, Cannavaro ha avuto pochi dubbi dopo aver conosciuto per la prima volta così da vicino il mondo ubzeko:

“Sono rimasto subito colpito dalle Accademie: il lavoro meticoloso con i giovani giocatori è stato al centro del loro progetto, e ora anche del mio. Grazie ai giovani giocatori, la squadra continuerà a crescere nel tempo, questa è una certezza".

“Molte cose mi hanno impressionato, ma il desiderio della federazione e della sua leadership di emergere era fondamentale. Ho visto entusiasmo, ambizione e capacità. Ad essere sincero, mi sono subito innamorato della gente e del progetto".

“L’intensità del campionato non è molto alta. Questo è stato uno dei primi argomenti di cui il mio staff e ne ho discusso quando siamo arrivati. Deve aumentare: è essenziale per funzionare ben oltre i confini nazionali".