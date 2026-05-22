Campionato Primavera, Inter eliminata: rimangono in quattro, caccia al titolo giovanile

Il Campionato Primavera, arrivato alle semifinali, è una questione tosco-emiliano-romagnola. L'Inter Campione in carica, infatti, è stata eliminata dal Cesena nei quarti della fase post campionato regolare, con i bianconeri che andranno a sfidare il Parma. Dall'altra parte, invece, ci saranno Fiorentina e Bologna, ragion per cui la nuova squadra vincitrice del torneo giovanile arriverà del Centro Italia.

L'Inter sembrava poter nuovamente combattere per raggiungere il titolo come nel 2025, ma alla fine è caduta contro il Cesena, tra l'altro in mezzo alle polemiche per un arbitraggio non proprio apprezzato. Kukulis aveva portato i meneghini in vantaggio, prima della rimonta firmata Tosku, in rete su rigore, e Poletti.

La grande polemica di Cesena-Inter è nata dal goal decisivo, segnato da Poletti: corner dello stesso, contatto tra il nerazzurro Taho e un avversario e parapiglia che ha portato la palla in rete. Dopo la convalida della marcatura, Taho è stato espulso.

Nella prima semifinale il Bologna aveva avuto la meglio sulla Roma, ribaltando anche in questo caso il vantaggio giallorosso. Per i rossoblù un emorme balzo in avanti rispetto all'ultima annata, conclusa con i playout vinti all'ultimo secondo contro l'Empoli. Rimasta nel Campionato Primavera 1, il Bologna ha cambiato completamente la propria storia ed ora punta a vincere il titolo.