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Cesena tifosiGetty Images
Francesco Schirru

Campionato Primavera, Inter eliminata: rimangono in quattro, caccia al titolo giovanile

Campionato Primavera
Fiorentina U20 vs Bologna U20
Cesena U20 vs Inter U20
Cesena U20
Inter U20
Fiorentina U20
Bologna U20

Campione lo scorso anno, l'Inter Primavera è stata eliminata nei quarti della fase finale: avanti il Cesena, che sfiderà in semifinale il Parma.

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Il Campionato Primavera, arrivato alle semifinali, è una questione tosco-emiliano-romagnola. L'Inter Campione in carica, infatti, è stata eliminata dal Cesena nei quarti della fase post campionato regolare, con i bianconeri che andranno a sfidare il Parma. Dall'altra parte, invece, ci saranno Fiorentina e Bologna, ragion per cui la nuova squadra vincitrice del torneo giovanile arriverà del Centro Italia.

L'Inter sembrava poter nuovamente combattere per raggiungere il titolo come nel 2025, ma alla fine è caduta contro il Cesena, tra l'altro in mezzo alle polemiche per un arbitraggio non proprio apprezzato. Kukulis aveva portato i meneghini in vantaggio, prima della rimonta firmata Tosku, in rete su rigore, e Poletti.

La grande polemica di Cesena-Inter è nata dal goal decisivo, segnato da Poletti: corner dello stesso, contatto tra il nerazzurro Taho e un avversario e parapiglia che ha portato la palla in rete. Dopo la convalida della marcatura, Taho è stato espulso.

Nella prima semifinale il Bologna aveva avuto la meglio sulla Roma, ribaltando anche in questo caso il vantaggio giallorosso. Per i rossoblù un emorme balzo in avanti rispetto all'ultima annata, conclusa con i playout vinti all'ultimo secondo contro l'Empoli. Rimasta nel Campionato Primavera 1, il Bologna ha cambiato completamente la propria storia ed ora punta a vincere il titolo.

  • UNA PRIMA VOLTA?

    Il Campionato Primavera 1 potrebbe regalare una assoluta nuova regina, considerato come Parma e Bologna non abbiano mai vinto il torneo.

    Diverso il caso di Fiorentina e Cesena, con i viola campioni in tre occasioni (possono agganciare Atalanta e Juventus in classifica) e i romagnoli in due.

    Nonostante il k.o, l'Inter rimane la squadra con più edizioni del Campionato Primavera conquistata: 11.

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  • LE SEMIFINALI

    Come i quarti, anche le semifinali del Campionato Primavera 1 si giocano in gara unica: teatro delle sfide sarà nuovamente Bagno a Ripoli, nella Città Metropolitana di Firenze, i prossimi 24 e 25 maggio.

    Le due squadre vincitrici giocheranno la finale il 28 del mese, sempre nello stesso Stadio Curva Fiesole.

    Essendo in gara unica, il pareggio non è previsto: senza una vincitrice si calceranno direttamente i rigori, mentre i supplementari non sono previsti.

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