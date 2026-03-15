I cambi di Como-Roma decidono il match: Diao e Douvikas le mosse vincenti di Fabregas, scelte di Gasperini sono da rivedere

Per il Como e i suoi tifosi, questa serata di metà marzo resterà memorabile: una vera e propria lezione di calcio contro una squadra di alto livello come la Roma.

Nonostante un avvio complicato, i lariani hanno saputo reagire e, nel corso della ripresa, non solo hanno pareggiato il match, ma sono riusciti a conquistare tre punti pesantissimi.

Il merito principale va a Cesc Fabregas, che con le sue scelte ha ridato vitalità alla squadra, mentre Gian Piero Gasperini non è riuscito a trovare le mosse giuste.