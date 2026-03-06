Goal.com
Leonardo Gualano

Calhanoglu verso una maglia da titolare contro il Milan? Potrebbe essere il suo ultimo Derby della Madonnina

Hakan Calhanoglu potrebbe tornare a vestire una maglia da titolare in Serie A dopo due mesi: lo farebbe nel derby contro il Milan e da grande ex.

Chi si sistemerà nella cabina di regia dell’undici titolare dell’Inter nel derby contro il Milan in programma domenica sera?

È questa una delle grandi domande che ha accompagnato la marcia di avvicinamento dei nerazzurri all’attesissima stracittadina meneghina.

A Cristian Chivu le opzioni non mancano, ma tra gli elementi a disposizione ce n’è uno che ovviamente potrebbe ritagliarsi un posto tra i giocatori più attesi in assoluto della super sfida: Hakan Calhanoglu.

Questo non solo perché è uno dei campioni che maggiormente potrebbe fare la differenza, ma anche perché sarebbe uno dei grandi ex della gara, probabilmente quello più atteso in assoluto.

  • NON GIOCA TITOLARE IN CAMPIONATO DA METÀ GENNAIO

    Per l’ultima presenza da titolare di Hakan Calhanoglu in Serie A bisogna tornare allo scorso 11 gennaio.

    In quella occasione si giocava Inter-Napoli, sfida valida per il ventesimo turno di campionato, e il centrocampista turco, che tra l’altro segnò su rigore il goal del momentaneo 2-1, fu costretto ad alzare bandiera bianca all’86’, ovvero pochi minuti dopo il pareggio dei partenopei.

    A fermarlo è stato un infortunio muscolare, a causa del quale ha poi saltato le successive cinque partite di Serie A, prima di rientrare contro la Juventus, fermarsi per un nuovo contrattempo fisico e scendere in campo nell’ultima mezz’ora di Inter-Genoa giocata nell’ultimo turno.

    LE PROVE GENERALI CONTRO IL COMO

    Calhanoglu in realtà, in tempi recenti, è tornato a vestire una maglia da titolare, ma in Coppa Italia, nella semifinale di andata contro il Como.

    Un rientro dal primo minuto dopo due mesi che è probabilmente anche servito come prova generale in vista del Derby della Madonnina.

    Al Sinigaglia è rimasto in campo per poco meno di un’ora di gioco, senza regalare grandi sprazzi della sua classe, ma è comunque riuscito a mettere nelle gambe una buona dose di minuti.

  • TITOLARE NEL DERBY CONTRO IL MILAN?

    Calhanoglu, nel corso di questa stagione, ha già saltato undici partite complessive tra campionato e coppe, venendo sostituito ottimamente da Zielinski, ma non ci sono dubbi sul fatto che poter contare su di lui in una partita così importante, che tra l’altro ha giocato vestendo entrambe le maglie, potrebbe fare una grande differenza.

    Il centrocampista turco infatti, nonostante i diversi contrattempi nel corso di questa stagione, quando è stato chiamato in causa ha sempre dato un contributo importante, cosa questa confermata anche dai numeri: in venticinque presenze ha messo a segno qualcosa come nove reti (otto delle quali in campionato), che lo rendono il terzo miglior marcatore stagionale nerazzurro alle spalle dei soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram, e quattro assist.

    Calhanoglu, tra l’altro, da ex ha anche segnato tre goal al Milan (accompagnati da quattro assist) e potrebbe essere accompagnato anche da uno spirito di rivalsa, visto che nel derby di andata ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto regalare all’Inter il pareggio.

    La sensazione è quella che possa partire in leggero vantaggio in un ballottaggio con Zielinski, ma saranno solo gli ultimi allenamenti in preparazione della sfida a indicare se sarà al massimo della forma dopo i minuti accumulati con il Como, o meno.

    IL SUO ULTIMO DERBY?

    Da mesi ormai si parla del futuro di Hakan Calhanoglu e di un possibile addio che la scorsa estate era stato dato, a un certo punto, anche come vicinissimo (e la cosa generò non poche polemiche).

    Come è noto, piace da tempo al Galatasaray, tanto che in tempi recenti il vicepresidente del club turco, Abdullah Kavukcu, non solo ha svelato un tentativo fatto nel corso dell’ultima sessione di calciomercato (“A gennaio ci abbiamo provato”), ma ha anche parlato di un matrimonio solo rimandato (“Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Hakan è un’icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi”).

    Calhanoglu è legato all’Inter da un contratto che scadrà nel 2027 e le basi per un rinnovo, ad oggi, non sembrano esserci. Normale che il club meneghino, visti i diversi problemi fisici con i quali il giocatore ha fatto i conti in stagione, ma anche il fatto che potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare una sua cessione, possa fare valutazioni diverse dagli scorsi mesi.

    Ecco perché il prossimo potrebbe anche essere il suo ultimo Derby della Madonnina e la volontà di essere protagonista fin dal calcio d’inizio potrebbe essere grandissima.

