Calhanoglu verso una maglia da titolare contro il Milan? Potrebbe essere il suo ultimo Derby della Madonnina

Da mesi ormai si parla del futuro di Hakan Calhanoglu e di un possibile addio che la scorsa estate era stato dato, a un certo punto, anche come vicinissimo (e la cosa generò non poche polemiche).

Come è noto, piace da tempo al Galatasaray, tanto che in tempi recenti il vicepresidente del club turco, Abdullah Kavukcu, non solo ha svelato un tentativo fatto nel corso dell’ultima sessione di calciomercato (“A gennaio ci abbiamo provato”), ma ha anche parlato di un matrimonio solo rimandato (“Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Hakan è un’icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi”).

Calhanoglu è legato all’Inter da un contratto che scadrà nel 2027 e le basi per un rinnovo, ad oggi, non sembrano esserci. Normale che il club meneghino, visti i diversi problemi fisici con i quali il giocatore ha fatto i conti in stagione, ma anche il fatto che potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare una sua cessione, possa fare valutazioni diverse dagli scorsi mesi.

Ecco perché il prossimo potrebbe anche essere il suo ultimo Derby della Madonnina e la volontà di essere protagonista fin dal calcio d’inizio potrebbe essere grandissima.