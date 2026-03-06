Calhanoglu verso una maglia da titolare contro il Milan? Potrebbe essere il suo ultimo Derby della Madonnina

Chi si sistemerà nella cabina di regia dell’undici titolare dell’Inter nel derby contro il Milan in programma domenica sera?
È questa una delle grandi domande che ha accompagnato la marcia di avvicinamento dei nerazzurri all’attesissima stracittadina meneghina.
A Cristian Chivu le opzioni non mancano, ma tra gli elementi a disposizione ce n’è uno che ovviamente potrebbe ritagliarsi un posto tra i giocatori più attesi in assoluto della super sfida: Hakan Calhanoglu.
Questo non solo perché è uno dei campioni che maggiormente potrebbe fare la differenza, ma anche perché sarebbe uno dei grandi ex della gara, probabilmente quello più atteso in assoluto.