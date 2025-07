Calhanoglu resta all'Inter, Chivu ha un piano per lui: il nuovo ruolo della sua seconda vita in nerazzurro

Dopo giornate di dubbi sul suo futuro, sembra ormai certa la permanenza del turco in nerazzurro: e adesso può cambiare tutto anche in campo.

Hakan Calhanoglu resterà all’Inter. La prima metà d’estate, in casa Inter, è stata determinante per raggiungere quest’esito, nient’affatto scontato viste le premesse.

Dalle parole di Lautaro in America ai vari incontri fra il club nerazzurro e il Galatasaray, passando per tanti piccoli confronti che, però, non hanno sancito l’addio ma la prosecuzione della convivenza.

Adesso Chivu, però, deve cercare di rimettere al centro del progetto l’ex Milan e Bayer: l’idea, secondo Gazzetta dello Sport, è quella di vederlo non più da metronomo in mezzo al campo, ma come rifinitore dietro le punte.