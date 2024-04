Calhanoglu piange dopo la vittoria dello Scudetto con l'Inter e si libera su Instagram: post per rispondere agli insulti dei tifosi milanisti

Dopo aver lasciato il Milan nel 2021, Calhanoglu vince il suo primo Scudetto proprio contro la squadra con cui ha giocato nei primi anni italiani.

L'Inter avrà la seconda stella sul proprio petto dall'annata 2024/2025. Battendo il Milan nel Derby di ritorno, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha matematicamente conquistato lo Scudetto con cinque giornate di anticipo.

Per Barella, Lautaro e diversi altri simboli dell'Inter si tratta del secondo Scudetto, mentre per altri il titolo 2024 è il primo. Tra quest'ultimi c'è anche Hakan Calhanoglu, che conquista il trofeo proprio contro il suo ex Milan.

Spesso attaccato dai tifosi rossoneri sui social e in campo, visto il passato dall'altra parte, Calhanoglu è scoppiato in lacrime in quel di San Siro dopo la matematica conquista dello Scudetto. I componenti dello staff interista, al pari di Asllani, si sono stretti attorno a lui, nel momento atteso da diverso tempo. Poi, dopo la felicità in campo, il messaggio su Instagram.