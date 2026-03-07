Gazzetta dello Sport - Sorpresa Calhanoglu, vedrà Milan-Inter dalla panchina: il perché della scelta di Chivu e chi gioca al suo posto

Hakan Calhanoglu non giocherà Milan-Inter dal primo minuto. O almeno, questo è quel che emerge dalla preparazione del derby da parte della formazione di Cristian Chivu.
Il centrocampista turco, grande ex dell'incontro, è destinato a sedersi inizialmente in panchina in occasione della stracittadina di domenica sera: a svelarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui la scelta sarebbe stata ormai presa da Chivu.
A differenza di Marcus Thuram, che rischia di non esserci o di esserci a mezzo servizio in quanto febbricitante, è una (probabilissima) mossa leggermente diversa. Ma che ha comunque un suo perché.