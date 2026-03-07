Gazzetta dello Sport - Sorpresa Calhanoglu, vedrà Milan-Inter dalla panchina: il perché della scelta di Chivu e chi gioca al suo posto

La scelta di Chivu, evidentemente, non è di natura tecnica. E non potrebbe essere altrimenti, considerando come la qualità di Calhanoglu davanti alla difesa rimanga altissima nonostante gli anni che passano e gli infortuni.

Ecco: gli infortuni. Proprio questo è il nodo della questione. Calhanoglu è ancora indietro di condizione dopo tutto quel che è successo da gennaio a oggi, ed è per questo che Chivu non ha intenzione di puntare su di lui dal primo minuto contro il Milan.