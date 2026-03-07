Goal.com
Calhanoglu InterGetty Images
Stefano Silvestri

Gazzetta dello Sport - Sorpresa Calhanoglu, vedrà Milan-Inter dalla panchina: il perché della scelta di Chivu e chi gioca al suo posto

Il centrocampista turco, grande ex della partita, non scenderà in campo dal primo minuto nel derby: il motivo e come si schiereranno i nerazzurri in mezzo al campo.

Hakan Calhanoglu non giocherà Milan-Inter dal primo minuto. O almeno, questo è quel che emerge dalla preparazione del derby da parte della formazione di Cristian Chivu.

Il centrocampista turco, grande ex dell'incontro, è destinato a sedersi inizialmente in panchina in occasione della stracittadina di domenica sera: a svelarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui la scelta sarebbe stata ormai presa da Chivu.

A differenza di Marcus Thuram, che rischia di non esserci o di esserci a mezzo servizio in quanto febbricitante, è una (probabilissima) mossa leggermente diversa. Ma che ha comunque un suo perché.

  • PERCHÉ CALHANOGLU VA IN PANCHINA NEL DERBY

    La scelta di Chivu, evidentemente, non è di natura tecnica. E non potrebbe essere altrimenti, considerando come la qualità di Calhanoglu davanti alla difesa rimanga altissima nonostante gli anni che passano e gli infortuni.

    Ecco: gli infortuni. Proprio questo è il nodo della questione. Calhanoglu è ancora indietro di condizione dopo tutto quel che è successo da gennaio a oggi, ed è per questo che Chivu non ha intenzione di puntare su di lui dal primo minuto contro il Milan.

  • GLI INFORTUNI DI CALHANOGLU

    L'infortunio in questione è stato doppio: uno ha fermato Calhanoglu durante Inter-Napoli dell'11 gennaio, l'altro gli ha impedito di partecipare alla doppia partita col Bodo/Glimt per l'andata degli spareggi di Champions League.

    Nello specifico, l'ex rossonero ha dovuto convivere per un mese circa con un un risentimento muscolare al soleo sinistro. Ovvero il primo infortunio, quello rimediato contro il Napoli.

    Il turco è poi tornato in campo nel Derby d'Italia del 14 febbraio, entrando dalla panchina, ma qualche giorno dopo si è fermato nuovamente, stavolta per un affaticamento all'adduttore della gamba destra. Ed è rimasto ai box per altre due settimane.

  • TITOLARE COL COMO, MA...

    Chivu, a dire il vero, ha schierato Calhanoglu dall'inizio qualche giorno fa a Como, nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ma il giocatore turco ha offerto una prestazione così così al pari di quella dell'intera squadra, in una notte decisamente poco spettacolare.

    "Calhanoglu dà segni di miglioramento, l'ora fatta a Como gli è servita", ha comunque spiegato l'allenatore nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Inter, aggiungendo che "domani è a disposizione".

  • CHI GIOCA AL POSTO DI CALHANOGLU

    A prendere il posto di Calhanoglu nel ruolo di play davanti alla difesa sarà Piotr Zielinski, ovvero colui che già lo aveva sostituito (bene) durante le settimane d'assenza a causa dei due infortuni già citati.

    Ai lati dell'ex napoletano, come mezzali, toccherà invece a Barella e Mkhitaryan. In panchina dunque gli altri papabili per il ruolo, ovvero i vari Sucic, Frattesi e Diouf.

    La probabile formazione dell'Inter

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

