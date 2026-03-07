Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP
Claudio D'Amato

Thuram in dubbio per il derby: gioca Milan-Inter? Cosa ha detto Chivu

Allarme derby in casa Inter riguardo le condizioni di Marcus Thuram, in dubbio per la sfida di domenica col Milan: lo ha annunciato Chivu in conferenza.

Pubblicità

Marcus Thuram in dubbio per il derby.

Ad annunciarlo è stato Cristian Chivu, il quale nella conferenza stampa della vigilia ha fatto scattare l'allarme in casa nerazzurra.

Perché Thuram è a rischio per Milan-Inter?

  • THURAM IN DUBBIO PER IL DERBY

    A svelare il rebus relativo alla presenza o meno dell'attaccante francese, come detto, è stato l'allenatore rumeno: nella supersfida di San Siro, in programma domenica sera, l'Inter potrebbe dover fare a meno di Thuram.

    • Pubblicità

  • COSA HA DETTO CHIVU SU THURAM

    "Marcus ha un po' di febbre e non si è allenato - ha spiegato Chivu ai cronisti presenti ad Appiano - Speriamo sia disponibile".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • THURAM GIOCA IL DERBY MILAN-INTER?

    Le prossime ore, a questo punto, saranno fondamentali per capire se Thuram riuscirà a recuperare in tempo utile per giocare Milan-Inter: tutto dipenderà dall'evoluzione dell'attacco influenzale rimediato dal transalpino.

  • CHI GIOCA TITOLARE IL DERBY SE THURAM NON RECUPERA?

    Con Lautaro già ai box Chivu sopperirà all'assenza del Toro con l'utilizzo di Pio Esposito dall'inizio, mentre qualora Thuram non dovesse farcela spazio a Bonny in coppia col centravanti italiano. Anche l'ex Parma, tra l'altro, ha appena smaltito il problema accusato sabato scorso col Genoa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0