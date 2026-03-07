Thuram in dubbio per il derby: gioca Milan-Inter? Cosa ha detto Chivu

Marcus Thuram in dubbio per il derby.
Marcus Thuram in dubbio per il derby.
Ad annunciarlo è stato Cristian Chivu, il quale nella conferenza stampa della vigilia ha fatto scattare l'allarme in casa nerazzurra.
Perché Thuram è a rischio per Milan-Inter?
A svelare il rebus relativo alla presenza o meno dell'attaccante francese, come detto, è stato l'allenatore rumeno: nella supersfida di San Siro, in programma domenica sera, l'Inter potrebbe dover fare a meno di Thuram.
"Marcus ha un po' di febbre e non si è allenato - ha spiegato Chivu ai cronisti presenti ad Appiano - Speriamo sia disponibile".
Le prossime ore, a questo punto, saranno fondamentali per capire se Thuram riuscirà a recuperare in tempo utile per giocare Milan-Inter: tutto dipenderà dall'evoluzione dell'attacco influenzale rimediato dal transalpino.
Con Lautaro già ai box Chivu sopperirà all'assenza del Toro con l'utilizzo di Pio Esposito dall'inizio, mentre qualora Thuram non dovesse farcela spazio a Bonny in coppia col centravanti italiano. Anche l'ex Parma, tra l'altro, ha appena smaltito il problema accusato sabato scorso col Genoa.