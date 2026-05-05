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Lecce Cremonese Serie AGetty Images
Marco Trombetta

Calendario Lecce e Cremonese: le partite decisive per la corsa salvezza in Serie A

Serie A
Lecce
Cremonese

Il calendario a confronto di Lecce e Cremonese nelle ultime giornate di Serie A: le partite e i punti che servono nella sfida a due per decretare l'ultima retrocessa.

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  • IL CALENDARIO DEL LECCE

    Lecce-Juventus

    Sassuolo-Lecce

    Lecce-Genoa

    Nelle ultime tre giornate i salentini avranno due partite da giocare in casa, la prima contro la Juventus ancora in piena corsa per la Champions. Poi andranno a Reggio Emilia contro un Sassuolo che quest'anno non sta regalando nulla e nell'ultima giornata torneranno al Via del Mare per affrontare il Genoa di De Rossi.

    Il tutto con quattro punti di vantaggio da gestire sulla Cremonese terzultima.

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  • IL CALENDARIO DELLA CREMONESE

    Cremonese-Pisa

    Udinese-Cremonese

    Cremonese-Como

    Anche la Cremo avrà due gare casalinghe su tre giornate. Già fondamentale la prossima contro un Pisa già retrocesso, considerati i 4 punti da recuperare al Lecce. Poi alla squadra di Giampaolo toccherà andare ad Udine a cercare altri punti pesanti e infine si giocherà tutto allo Zini contro un Como che potrebbe ancora essere in piena corsa per un posto in Europa.


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  • COSA SERVE AL LECCE PER LA SALVEZZA

    Il Lecce è matematicamente salvo se fa 6 punti nelle ultime tre giornate. In questo modo, anche se la Cremonese dovesse vincerle tutte, i salentini sarebbero comunque salvi.

  • COSA SERVE ALLA CREMONESE PER LA SALVEZZA

    Per salvarsi, la Cremonese deve fare minimo 5 punti nelle ultime tre giornate, ma dipenderà ovviamente dai risultati del Lecce che attualmente è a +4.

    Cinque punti sono però necessari alla squadra di Giampaolo per coltivare le chance di salvezza.

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  • LECCE E CREMONESE A PARI PUNTI: CHI SI SALVA?

    In caso di arrivo a pari punti tra Lecce e Cremonese al termine del campionato, sarà uno spareggio in campo neutro a determinare l'ultima squadra retrocessa in Serie A.

    L'ultimo precedente in tal senso è quello tra Spezia e Verona nel 2023, con gli scaligeri vittoriosi per 3-1.

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