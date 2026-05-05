Calendario Lecce e Cremonese: le partite decisive per la corsa salvezza in Serie A

Lecce-Juventus

Sassuolo-Lecce

Lecce-Genoa

Nelle ultime tre giornate i salentini avranno due partite da giocare in casa, la prima contro la Juventus ancora in piena corsa per la Champions. Poi andranno a Reggio Emilia contro un Sassuolo che quest'anno non sta regalando nulla e nell'ultima giornata torneranno al Via del Mare per affrontare il Genoa di De Rossi.

Il tutto con quattro punti di vantaggio da gestire sulla Cremonese terzultima.