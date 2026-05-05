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Calendario Lecce e Cremonese: le partite decisive per la corsa salvezza in Serie A
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IL CALENDARIO DEL LECCE
Lecce-Juventus
Sassuolo-Lecce
Lecce-Genoa
Nelle ultime tre giornate i salentini avranno due partite da giocare in casa, la prima contro la Juventus ancora in piena corsa per la Champions. Poi andranno a Reggio Emilia contro un Sassuolo che quest'anno non sta regalando nulla e nell'ultima giornata torneranno al Via del Mare per affrontare il Genoa di De Rossi.
Il tutto con quattro punti di vantaggio da gestire sulla Cremonese terzultima.
IL CALENDARIO DELLA CREMONESE
Cremonese-Pisa
Udinese-Cremonese
Cremonese-Como
Anche la Cremo avrà due gare casalinghe su tre giornate. Già fondamentale la prossima contro un Pisa già retrocesso, considerati i 4 punti da recuperare al Lecce. Poi alla squadra di Giampaolo toccherà andare ad Udine a cercare altri punti pesanti e infine si giocherà tutto allo Zini contro un Como che potrebbe ancora essere in piena corsa per un posto in Europa.
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COSA SERVE AL LECCE PER LA SALVEZZA
Il Lecce è matematicamente salvo se fa 6 punti nelle ultime tre giornate. In questo modo, anche se la Cremonese dovesse vincerle tutte, i salentini sarebbero comunque salvi.
COSA SERVE ALLA CREMONESE PER LA SALVEZZA
Per salvarsi, la Cremonese deve fare minimo 5 punti nelle ultime tre giornate, ma dipenderà ovviamente dai risultati del Lecce che attualmente è a +4.
Cinque punti sono però necessari alla squadra di Giampaolo per coltivare le chance di salvezza.
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LECCE E CREMONESE A PARI PUNTI: CHI SI SALVA?
In caso di arrivo a pari punti tra Lecce e Cremonese al termine del campionato, sarà uno spareggio in campo neutro a determinare l'ultima squadra retrocessa in Serie A.
L'ultimo precedente in tal senso è quello tra Spezia e Verona nel 2023, con gli scaligeri vittoriosi per 3-1.