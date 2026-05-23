Alaba è stato offerto all'Inter per la prossima stagione. La risposta è stata un secco no

L'Inter ha detto alla proposta David Alaba. Il difensore austriaco, tra i migliori nel suo ruolo soprattutto durante l'era al Bayern Monaco, cerca squadra in vista della nuova annata, viste le porte chiuse al Real Madrid. In scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, il quasi 34enne (compirà gli anni il mese prossimo) cerca una nuova sfida, ma questa probabilmente non sarà nerazzurra.

Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, Alaba è stato proposto all'Inter, che ha rifiutato seccamente: Marotta e Chivu non sono interessati al difensore, che può giocare sia come esterno che centrale, preferendo guardare altrove e magari a un profilo più giovane per rinforzare la difesa e ringiovanirla.

Il trasferimento in Serie A non sembra attualmente possibile per Alaba, non solo lontano dall'Inter. Anche Juventus e Milan sono fredde in questa direzione, anche relativamente al ricco stipendio percepito dal classe 1992, che difficilmente comunque continuerà a guadagnare le faraoniche, stesse, cifre del contratto madrileno.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno in Austria per Alaba, ovviamente guadagnando una cifra quattro-cinque volte inferiore all'attuale. Sulle sue tracce ci sarebbe la Red Bull e il Salisburgo, che rappresenterebbe la prima squadra della sua nazione negli ultimi 18 anni, vista la partenza dalla seconda squadra dell'Austria Vienna (città dove è nato) per firmare con il Bayern Monaco.