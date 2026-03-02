Calafiori e le parole d’amore per la Roma: “Prima o poi mi piacerebbe tornare”

Un presente all’Arsenal, tante pagine di carriera ancora da scrivere e un cuore che batte forte per i colori giallorossi. Gli stessi che Riccardo Calafiori ha indossato per tanti anni in passato.

Il difensore italiano non ha mai nascosto il suo tifo per la Roma, squadra dove è cresciuto e con cui ha esordito in Serie A ad agosto 2020, ma nella quale non è mai del tutto riuscito ad affermarsi.

Per farlo è dovuto volare all’estero, al Basilea, prima di tornare in Italia ma al Bologna. Da lì la consacrazione definitiva e il trasferimento milionario all’Arsenal. Calafiori però ancora oggi non nasconde il desiderio di tornare un giorno a indossare la maglia della Roma.