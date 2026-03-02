Goal.com
Calafiori ArsenalGetty Images
Nino Caracciolo

Calafiori e le parole d’amore per la Roma: “Prima o poi mi piacerebbe tornare”

Il difensore, che all’Arsenal sta trovando meno spazio, ammette il desiderio di tornare a giocare nel club dove è cresciuto: “Alla Roma non è andata come speravo, un giorno vorrei tornare”.

Un presente all’Arsenal, tante pagine di carriera ancora da scrivere e un cuore che batte forte per i colori giallorossi. Gli stessi che Riccardo Calafiori ha indossato per tanti anni in passato.

Il difensore italiano non ha mai nascosto il suo tifo per la Roma, squadra dove è cresciuto e con cui ha esordito in Serie A ad agosto 2020, ma nella quale non è mai del tutto riuscito ad affermarsi.

Per farlo è dovuto volare all’estero, al Basilea, prima di tornare in Italia ma al Bologna. Da lì la consacrazione definitiva e il trasferimento milionario all’Arsenal. Calafiori però ancora oggi non nasconde il desiderio di tornare un giorno a indossare la maglia della Roma. 

  • PAROLE D’AMORE

    Ospite di “Supernova” il podcast di Alessandro Cattelan, Calafiori ha risposto così alla domanda si un possibile ritorno alla Roma. “Ti immagini, potendo, negli ultimi anni di carriera – se non prima – di tornare alla Roma. Ti piacerebbe? Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi, ovviamente non è che possiamo pianificare la carriera adesso. Però si lo immagino, anche perché ho lasciato a metà (l’avventura alla Roma, ndr). Tutto è iniziato benissimo: goal, avevo anche la possibilità di giocare un po’ di più.

  • “NON È ANDATA COME SPERAVO”

    “Poi per vari motivi prima sono andato in prestito e poi mi hanno venduto. Sicuramente non è andata come speravo, per diversi motivi. Tornare anche per esultare sotto la curva? Anche per quello”, ha ammesso Calafiori.

  • STAGIONE DIFFICILE ALL’ARSENAL

    Riccardo Calafiori sta vivendo una stagione complicata all’Arsenal: 25 presenze tra tutte le competizioni per un totale di poco più di 1600 minuti in campo. Numeri condizionati dai tanti infortuni che lo hanno frenato: prima un fastidio all’anca, poi quasi un mese di stop tra dicembre e gennaio a causa di un problema muscolare. Arteta lo stima, ma ultimante gli sta preferendo Hincapié come successo anche nell’ultimo match di campionato contro il Chelsea.

  • GLI SCENARI FUTURI

    Calafiori, come detto, sta giocando di meno all’Arsenal club che nell’estate del 2024 lo ha pagato 45 milioni di euro più ulteriori 5 milioni di bonus e a cui è legato da un contratto fino al 2029. Ma gli scenari intorno al futuro del difensore potrebbero cambiare in estate: Calafiori vorrebbe giocare di più e sarebbe felice di tornare in Serie A, campionato dove gli estimatori non gli mancano di certo. A iniziare dal suo grande amore Roma.

