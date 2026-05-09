Cagliari salvo se: perché non è ancora matematicamente certo e cosa serve contro l'Udinese

Il Cagliari ha ormai apparecchiato la questione salvezza. Ed è ormai virtualmente certo di partecipare anche alla prossima edizione della Serie A, senza rischiare praticamente più nulla in chiave retrocessione.
"Virtualmente" e "praticamente", però, non significano "matematicamente". Una piccolissima, anche se remota, possibilità che il Cagliari retroceda in Serie B esiste ancora nonostante i tre punti di vantaggio sulla Cremonese a tre giornate dalla fine. Questo nonostante gli scontri diretti contro i grigiorossi siano a favore dei sardi.
Il Cagliari spera così di conquistare l'aritmetica salvezza oggi, alle 15, contro l'Udinese. Ma cosa serve alla formazione di Pisacane per poter festeggiare con due giornate d'anticipo?