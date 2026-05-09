Cagliari salvo se: perché non è ancora matematicamente certo e cosa serve contro l'Udinese

Perché il Cagliari non è ancora salvo, nonostante i 9 punti di distacco dalla Cremonese e con gli scontri diretti a favore? Perché gli scontri diretti stessi non valgono come criterio in caso di arrivo di due squadre a pari punti in zona retrocessione.

Nel caso - improbabile, ma tecnicamente possibile - il Cagliari e la Cremonese chiudessero il campionato a quota 37 al terzultimo posto, le due squadre sarebbero infatti costrette a disputare uno spareggio salvezza con gare di andata e ritorno.