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Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Cagliari salvo se: perché non è ancora matematicamente certo e cosa serve contro l'Udinese

Serie A
Cagliari
Cagliari vs Udinese

Prima della gara contro l'Udinese della trentaseiesima giornata, il Cagliari ha 9 punti di vantaggio sulla Cremonese terzultima, eppure non è ancora aritmeticamente salvo: il motivo.

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Il Cagliari ha ormai apparecchiato la questione salvezza. Ed è ormai virtualmente certo di partecipare anche alla prossima edizione della Serie A, senza rischiare praticamente più nulla in chiave retrocessione.

"Virtualmente" e "praticamente", però, non significano "matematicamente". Una piccolissima, anche se remota, possibilità che il Cagliari retroceda in Serie B esiste ancora nonostante i tre punti di vantaggio sulla Cremonese a tre giornate dalla fine. Questo nonostante gli scontri diretti contro i grigiorossi siano a favore dei sardi.

Il Cagliari spera così di conquistare l'aritmetica salvezza oggi, alle 15, contro l'Udinese. Ma cosa serve alla formazione di Pisacane per poter festeggiare con due giornate d'anticipo?

  • LA CLASSIFICA DELLA SERIE A

    Questa è la classifica della Serie A per quanto riguarda le ultime posizioni, tra le squadre che rischiano ancora di retrocedere e quelle già certe di giocare in B nella prossima stagione:

    15. Cagliari 37 punti

    16. Fiorentina 37 punti

    17. Lecce 32 punti

    18. Cremonese 28 punti

    19. Verona 20 punti

    20. Pisa 18 punti

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  • COSA SERVE AL CAGLIARI PER SALVARSI MATEMATICAMENTE

    Al Cagliari serve appena un punto contro l'Udinese per festeggiare l'aritmetica certezza della permanenza in Serie A. Con un pareggio, dunque, la squadra di Pisacane sarà sicura di non rischiare più nulla nella lotta per non retrocedere.

    Il Cagliari, pareggiando contro l'Udinese, si porterebbe a quota 38 in classifica. E manterrebbe certamente dai 7 punti in su di margine sul terzultimo posto della Cremonese, a due giornate dalla fine e con 6 punti ancora in gioco.

    Perdendo contro l'Udinese, al contrario, il Cagliari sarebbe costretto ad aspettare il risultato di Cremonese-Pisa, in programma domenica pomeriggio allo Zini.

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  • PERCHÈ IL CAGLIARI NON É ANCORA SALVO

    Perché il Cagliari non è ancora salvo, nonostante i 9 punti di distacco dalla Cremonese e con gli scontri diretti a favore? Perché gli scontri diretti stessi non valgono come criterio in caso di arrivo di due squadre a pari punti in zona retrocessione.

    Nel caso - improbabile, ma tecnicamente possibile - il Cagliari e la Cremonese chiudessero il campionato a quota 37 al terzultimo posto, le due squadre sarebbero infatti costrette a disputare uno spareggio salvezza con gare di andata e ritorno.

  • LO SCENARIO DI UN ARRIVO A TRE

    L'unico scenario in cui lo spareggio non si disputerebbe in caso di arrivo alla pari di Cagliari e Cremonese vede coinvolta la Fiorentina: nel caso i viola perdessero tutte e tre le partite finali arrivando a loro volta a 37, e sempre che il Lecce chiuda più su, si formerebbe una classifica avulsa a tre prendendo in considerazione - ora sì - gli scontri diretti tra tutte le squadre coinvolte.

    Essendosi già disputati tutti gli scontri diretti, la classifica avulsa sarebbe la seguente:

    1. Cagliari 8 punti

    2. Fiorentina 7 punti

    3. Cremonese 1 punto

    Da regolamento, con questo esito del campionato il Cagliari sarebbe salvo anche perdendo tutte e tre le ultime partite. E la Fiorentina e la Cremonese, peggio piazzate in questa classifica avulsa, dovrebbero giocare lo spareggio.

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