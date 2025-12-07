Pubblicità
Cagliari-Roma 1-0 pagelle e tabellino: Gaetano entra e decide, Celik espulso a inizio ripresa

Seconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini, che dopo l'1-0 contro il Napoli cade in Sardegna: decide Getano, Celik espulso per fallo da ultimo uomo nei primi minuti del secondo tempo.

Il Cagliari può festeggiare la prima vittoria in quasi tre mesi. All'Unipol Domus, infatti, la squadra di Pisacane ha battuto 1-0 la Roma di Gasperini, costretta all'inferiorità numerica per tutta la ripresa per l'espulsione di Celik.

Un match decisamente deludente quello della Roma, che dopo essere stata battuta nel 13esimo turno contro il Napoli non ha cominciato al meglio neanche il 14esimo in terra sarda, alla fine lasciando l'isola senza punti.

I primi 45', infatti, hanno visto il Cagliari più pericoloso dalle parti di Svilar, comunque attento e riuscito ad avere la meglio su Folorunsho e compagni in occasione delle conclusioni. L'occasione più ghiotta è capitata sui piedi di Borrelli, che non ha saputo sfruttare un errore precedente di Ndicka per portare in vantaggio i suoi, anche in virtù del recupero del difensore giallorosso.

Nella ripresa, al 53', il Cagliari si ritrova in superiorità numerica per l'espulsione di Celik: fallo da ultimo uomo su Folorunsho, uno dei migliori in campo, e rosso diretto. L'arbitro Zufferli assegna anche il rigore, prima di tornare sui suoi passi in seguito alla revisione VAR dovuta ai dubbi sulla posizione del contatto, di fatto avvenuto fuori dall'area giallorossa.

In dieci contro undici, al contrario delle aspettative, il Cagliari si fa avanti con meno continuità, tanto che solo Obert va vicino all'1-0, colpendo però in pieno Svilar al momento della conclusione all'ora di gioco. Sempre nella metà campo avversaria, però, alla fine la formazione isolana trova il vantaggio che vale il successo: al minuto 82 Gaetano, entrato nella ripresa, colpisce con il destro dopo aver controllato di petto un pallone arrivato dall'angolo sinistro. Palo, rete e Unipol in delirio.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Folurunsho (voto 7) non ha solo costretto Celik al fallo da ultimo uomo che ha permesso al Cagliari di giocare un tempo in superiorità numerica, ma è stato anche tra i più intraprendenti del match. Obert e Palestra (entrambi 6.5) si fanno valere sulle fasce, il reparto di solito più difficile nei match contro le squadre di Gasperini. Borrelli (5.5) sbaglia una grande occasione nel primo tempo, risultando in generale poco pericoloso.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6 (69' Prati 6), Rodriguez 6.5, Luperto 6.5; Palestra 7 (90' Di Pardo sv), Folorunsho 7 (90' Kilicsoy sv), Adopo 6, Deiola 6, Obert 6.5 (77' Idrissi 6); Esposito 7, Borrelli 5.5 (69' Gaetano 7)

  • PAGELLE ROMA

    Celik (voto 4.5) fatica enormemente nel primo tempo, facendo la frittata nel secondo: fallo da ultimo uomo e rosso diretto. Baldanzi (5.5) deve uscire dopo l'espulsione del compagno, ma la sua gara non era stata certo entusiasmanente. Ndicka (6) sbaglia e rimedia, risultando comunque il più preciso della retroguardia. Pellegrini (5.5) si vede poco. 

    ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Mancini 5.5, Ndicka 6, Hermoso 5.5; Celik 4.5, Cristante 6 (63' El Aynaoui 6), Koné 6, Tsimikas 5.5 (73' Ghilardi 5); Pellegrini 5.5 (63' Dybala 6), Soulé 5.5 (62' Ferguson 6); Baldanzi 5.5 (53' Rensch 6)

  • TABELLINO CAGLIARI-ROMA 1-0

    Marcatori: 82' Gaetano

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6 (69' Prati 6), Rodriguez 6.5, Luperto 6.5; Palestra 7 (90' Di Pardo sv), Folorunsho 7 (90' Kilicsoy sv), Adopo 6, Deiola 6, Obert 6.5 (77' Idrissi 6); Esposito 7, Borrelli 5.5 (69' Gaetano 7). All. Pisacane

    ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Mancini 5.5, Ndicka 6, Hermoso 5.5; Celik 4.5, Cristante 6 (63' El Aynaoui 6), Koné 6, Tsimikas 5.5 (73' Ghilardi 5); Pellegrini 5.5 (63' Dybala 6), Soulé 5.5 (62' Ferguson 6); Baldanzi 5.5 (53' Rensch 6). All. Gasperini

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Folorunsho (C), Hermoso (R), Gaetano (C)

    Espulsi: Celik (R)

