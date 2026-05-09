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Cagliari Udinese Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Cagliari, la matematica salvezza può arrivare domenica nonostante l'Udinese: dipende dalla Cremonese

Serie A
Cremonese vs Pisa
Cagliari vs Udinese
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Fiorentina vs Genoa
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Cremonese-Pisa potrebbe chiudere il discorso retrocessioni e salvezza, ma la formazione di Giampaolo potrebbe allungare le sue speranze di un'altra settimana.

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In un sabato cagliaritano a tratti piovoso, la formazione di Fabio Pisacane è caduta 2-0 contro l'Udinese, rimandando di almeno 24 ore la matematica salvezza. Oramai vicinissima, la conferma del Cagliari nella prossima Serie A non è ancora aritmetica, considerando le tre partite a disposizione della Cremonese e i 9 punti che permettono agli uomini di Giampaolo di avere una minuscola speranza di puntare a rossoblù e Fiorentina e non solo al Lecce, impegnato sabato sera contro la Juventus.

Domenica 10 maggio potrebbe chiudere il discorso salvezza per le quattro squadre interessate, ovvero Cagliari, Lecce e Fiorentina in termini di conferma nella massima serie e la Cremonese per quanto riguarda una retrocessione che potrebbe essere certa a seconda del risultato dei salentini contro la Juventus.

Cremonese-Pisa mostrerà se i grigi potranno sperare in un sorpasso ai danni del Lecce o un spareggio salvezza per almeno un'altra settimana, eventualmente lasciando non solo il Lecce, ma bensì anche il Cagliari: unica alternativa qualora la Fiorentina riuscisse a fare punti contro il Genoa, sempre nella giornata del 10 maggio.

  • CREMONESE-PISA, SOLO UN RISULTATO

    Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa si giocano in contemporanea alle ore 15:00 di domenica 10 maggio. Significa che intorno alle 17:00 le tre squadre in lotta per la salvezza, ovvero i lombardi, i viola e il Cagliari, potrebbero conoscere il proprio destino. Ovviamente a seconda di quanto succederà anche nella serata di sabato tra Lecce e Juventus.

    Qualora la Cremonese non riuscisse a battere il Pisa dopo l'eventuale vittoria del Lecce, allora sarebbe retrocessa in Serie B, indipendentemente dal risultato della Fiorentina e nonostante la sconfitta del Cagliari contro l'Udinese.

    La Cremonese deve a tutti i costi battere il Pisa per poter sperare ancora almeno fino al 37esimo turno. La Fiorentina può pensare a sè stessa in ogni caso, tanto che con un pareggio o una vittoria contro il Genoa sarebbe matematicamente salva.

    Qualora la Cremonese batta il Pisa e la Fiorentina ottenga almeno un pareggio contro il Genoa, il discorso salvezza sarebbe limitato ai grigi, al Lecce e al Cagliari.

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  • TRE SQUADRE A PARI PUNTI

    Cremonese-Pisa vinta dai padroni di casa e Fiorentina-Genoa con tre punti ospiti terrebbe in piedi la possibilità di vedere almeno tre squadre al 18esimo posto al termine del campionato, ovvero Cremonese, Fiorentina e Pisa.

    Qualora la Cremonese vincesse anche le ultime due partite e il duo Fiorentina&Cagliari perdesse le stesse sfide, la classifica reciterebbe 37 punti per tutte e tre, portando all'utilizzo della graduatoria avulsa per determinare 16esimo, 17esimo e 18esimo posto effettivo.

    La classifica avulsa viene creata grazie agli scontri diretti, con il Cagliari che risulterebbe 16esimo e dunque salvo, lasciando Cremonese e Fiorentina a giocarsi lo spareggio in casa unica per rimanere in Serie A.

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  • CREMONESE A PARI PUNTI CON LECCE, CAGLIARI O FIORENTINA

    Qualora la Cremonese ottenga nove punti nelle ultime tre gare, dunque compresa quella del 10 maggio contro il Pisa, e una tra Cagliari e Fiorentina perdesse tutte le proprie sfide rimanenti, allora la classifica di fine Serie A reciterebbe 37 punti per due team, che a quel punto dovrebbero giocare lo spareggio.

    Da regolamento, infatti, non è possibile utilizzare gli scontri diretti per determinare la squadra salva in caso di arrivo a pari punti con un'altra: lo spareggio si giocherebbe in gara unica tra la Cremonese e una tra Cagliari e Fiorentina.

    Fino a Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa rimangono dunque in piedi diverse possibilità, che potrebbero cancellarsi al termine della gara di scena allo Stadio Zini di Cremona o essere prolungate fino al 37esimo turno.

    Ovviamente esiste anche la possibilità di vedere Cremonese-Lecce come spareggio finale, con il posticipo del 9 maggio che potrà dire di più in tal senso.