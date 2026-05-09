Cagliari, la matematica salvezza può arrivare domenica nonostante l'Udinese: dipende dalla Cremonese

In un sabato cagliaritano a tratti piovoso, la formazione di Fabio Pisacane è caduta 2-0 contro l'Udinese, rimandando di almeno 24 ore la matematica salvezza. Oramai vicinissima, la conferma del Cagliari nella prossima Serie A non è ancora aritmetica, considerando le tre partite a disposizione della Cremonese e i 9 punti che permettono agli uomini di Giampaolo di avere una minuscola speranza di puntare a rossoblù e Fiorentina e non solo al Lecce, impegnato sabato sera contro la Juventus.
Domenica 10 maggio potrebbe chiudere il discorso salvezza per le quattro squadre interessate, ovvero Cagliari, Lecce e Fiorentina in termini di conferma nella massima serie e la Cremonese per quanto riguarda una retrocessione che potrebbe essere certa a seconda del risultato dei salentini contro la Juventus.
Cremonese-Pisa mostrerà se i grigi potranno sperare in un sorpasso ai danni del Lecce o un spareggio salvezza per almeno un'altra settimana, eventualmente lasciando non solo il Lecce, ma bensì anche il Cagliari: unica alternativa qualora la Fiorentina riuscisse a fare punti contro il Genoa, sempre nella giornata del 10 maggio.