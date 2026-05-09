Cagliari, la matematica salvezza può arrivare domenica nonostante l'Udinese: dipende dalla Cremonese

Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa si giocano in contemporanea alle ore 15:00 di domenica 10 maggio. Significa che intorno alle 17:00 le tre squadre in lotta per la salvezza, ovvero i lombardi, i viola e il Cagliari, potrebbero conoscere il proprio destino. Ovviamente a seconda di quanto succederà anche nella serata di sabato tra Lecce e Juventus.

Qualora la Cremonese non riuscisse a battere il Pisa dopo l'eventuale vittoria del Lecce, allora sarebbe retrocessa in Serie B, indipendentemente dal risultato della Fiorentina e nonostante la sconfitta del Cagliari contro l'Udinese.

La Cremonese deve a tutti i costi battere il Pisa per poter sperare ancora almeno fino al 37esimo turno. La Fiorentina può pensare a sè stessa in ogni caso, tanto che con un pareggio o una vittoria contro il Genoa sarebbe matematicamente salva.

Qualora la Cremonese batta il Pisa e la Fiorentina ottenga almeno un pareggio contro il Genoa, il discorso salvezza sarebbe limitato ai grigi, al Lecce e al Cagliari.