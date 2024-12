Cagliari-Inter 0-3, pagelle e tabellino: Lautaro ritrova il goal, Inzaghi chiude l'anno al meglio

Tris nella ripresa, l'Inter ottiene la quinta vittoria consecutiva: vantaggio di Bastoni, chiude Calhanoglu su calcio di rigore.

Dopo un buon Natale, l'Inter augura ai propri tifosi anche un felice anno nuovo, confermandosi come squadra con più punti ottenuti nel corso del 2024 e anticipando le partite di Atalanta, Lazio, Juventus, Milan, Napoli e Fiorentina con una vittoria di platino. Non facile (almeno nel primo tempo), in quel di Cagliari, ma comunque ottenuta e fondamentale in vista della seconda parte di stagione e soprattutto della Supercoppa Italiana prevista tra qualche giorno in Arabia Saudita.

Un Cagliari duro da abbattere inizialmente alla fine naufraga per 3-0 in una Unipol Domus pregna di calore e di tifosi, che non è riuscita a condurre i propri beniamini alla vittoria. Per il team sardo non sarà un 2025 facile, con quattro sconfitte consecutive che cominciano a pesare per la classifica e l'umore dei giocatori.

Anche perché nonostante l'Inter - alla quinta vittoria di fila - abbia avuto decisamente più occasioni, resta il rammarico di un goal subito in maniera rocambolesca: il colpo di testa di Bastoni dalla sinistra è fortunoso nel diventare un pallonetto, insaccatosi alle spalle di uno Sherri stupito alla pari del difensore ospite. Da qui, il Cagliari sparisce dal campo.

Il Cagliari ha provato timidamente ad attaccare scoprendosi, davanti a un'Inter che dopo la rete messa a segno non ha praticamente più rischiato di subire goal.

E così, a metà ripresa, è arrivato anche il raddoppio ad opera di Lautaro Martinez, finalmente capace di sbloccarsi dopo un terribile periodo di magra. Il capitano nerazzurro ritrova la rete e la fiducia, essenziale per la Supercoppa Italiana che l'Inter contenderà ad Atalanta, Milan e Juventus. Di Calhanoglu, su rigore, il tris che ha chiuso la sfida.