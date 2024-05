Cagliari-Fiorentina 2-3, cronaca, tabellino e voti: Ranieri lascia il calcio dei club con un k.o rocambolesco, emozioni in Sardegna

Il Cagliari chiude il proprio campionato e saluta Ranieri: succede di tutto all'Unipol Domus, goal viola al minuto 102 su rigore.

Tra le lacrime, il Cagliari saluta la Serie A 2023/2024. All'Unipol Domus, contro la Fiorentina, il team isolano chiude la propria annata consapevole di poter giocare nella massima serie anche la prossima stagione. Consapevole che sulla sua panchina non ci sarà Claudio Ranieri, il Sir che ha deciso di salutare il calcio dei club per sempre.

In attesa di giocare la finale di Conference League contro l'Olympiakos, la Fiorentina saluta il suo ex tecnico Ranieri con una k.o che chiude il discorso ottavo posto. Il Torino e il Napoli dovranno ora sperare nel nono posto e nella vittoria della squdara di Italiano contro il team greco per giocare la Conference 2024/2025.

Escluso da Spalletti per Euro 2024 è Jack Bonaventura a segnare il goal nella penultima gara stagionale (a giugno ci sarà da recuperare la sfida contro l'Atalanta), aumentando probabilmente il proprio rammarico per la mancata chiamata del tecnico in vista dell'imminente torneo tedesco.

Per il Cagliari, invece, la festa per il goal dell'1-1 è arrivata per mano di capitan Deiola e dunque del giovane Mutandwa, lanciato nella mischia di Ranieri e autore di un gran primo goal in Serie A. L'ultima intuizione del Sir. La Fiorentina, con forza d'animo, riesce a trovare la rete del pari al 90' e il goal del successo con il rigore al minuto 102.