Chi è Mutandwa, il giovane del Cagliari scelto da Ranieri dopo gli infortuni in attacco

Con Pavoletti, Petagna e Luvumbo infortunati, Ranieri ha optato per Kingstone Mutandwa: un nuovo baby attaccante per il Cagliari.

Visti gli infortuni di Petagna e Pavoletti, ma anche considerando il recupero di Shomurodov arrivato solamente a inizio marzo, Claudio Ranieri ha deciso di convocare per la partita tra Empoli e Cagliari anche il giovane attaccante Kingstone Mutandwa.

Mutandwa è stato scelto da Ranieri per far fronte ai problemi in attacco, visti i continui infortuni in serie sulle spalle del Cagliari e fine inverno 2024.

Basti pensare ad un Mancosu ai box, ma anche all'infortunio di Luvumbo capitato proprio nella partita contro l'Empoli in cui Mutandwa è stato convocato per andare in panchina.