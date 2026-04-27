Cagliari-Atalanta 3-2 pagelle e tabellino: Mendy da sogno, la doppietta di Scamacca non basta, Caprile salva i rossoblù

Dopo un turno di campionato con pochissimi goal, ne fanno cinque Cagliari e Atalanta in un posticipo del lunedì spettacolare. I rossoblù davanti ai propri tifosi vincono 3-2 conquistando un successo che può significare salvezza. A quattro giornate dalla fineil Cagliari è a più 8 dalla zona retrocessione. L'Atalanta invece con questa sconfitta si allontana in maniera probabilmente definitiva dalle squadre davanti.





L'inizio è un vero e proprio show di Mendy; il classe 2007 segna dopo appena 17 secondi, è proprio lui a far partire l'azione e a finirla sfruttando il cross di Adopo che trova il compagno tutto solo a pochi passi da Carnesecchi, incolpevole sul colpo di testa dell'attaccante. E poi all'ottavo la doppietta del senegalese che questa volta si fa trovare nel posto giusto dopo un rimpallo in area di rigore, doppia deviazione sfortunata di Scamacca e Djimsiti e pallone che finisce in rete.





Cagliari che ha l'occasione di calare il tris con Adopo pericoloso dopo una grande combinazione Mendy-Esposito. Poi però la reazione dell'Atalanta trascinata da Scamacca; l'attaccante italiano prima riporta in partita i suoi trovando l'angolino dal limite dell'area e dopo segna di prima intenzione sull'assist di Scalvini realizzando anche lui una doppietta.





Spettacolo che però continua subito nel secondo tempo; il Cagliari parte di nuovo forte e Borrelli, entrato proprio al posto di Mendy (problema fisico per lui) segna subito riportando i rossoblù avanti. Grande azione personale di Folorunsho, Kolasinac salva ma sulla ribattuta Borrelli è il più veloce di tutti.





Nel finale l'Atalanta spinge offrendo però a Belotti in contropiede l'occasione di chiuderla; il gallo a tu per tu con Carnesecchi spreca. Nerazzurri che sfiorano il pareggio con Krstovic ma Caprile compie un miracolo e salva a pochi minuti dalla fine. Il portiere rossoblù protagonista anche dopo sul colpo di testa di Scamacca e poi negli ultimissimi secondi, quando dopo un'uscita sbagliata rimedia all'errore e compie un'altra parata incredibile su Raspadori.