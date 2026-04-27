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Mendy CagliariGetty Images
Andrea Ajello

Cagliari-Atalanta 3-2 pagelle e tabellino: Mendy da sogno, la doppietta di Scamacca non basta, Caprile salva i rossoblù

Serie A
Cagliari vs Atalanta
Cagliari
Atalanta

Il Cagliari trascinato dal giovanissimo Mendy, autore di una doppietta, batte l'Atalanta e vola a più 8 dalla terz'ultima posizione. Delusione Dea, Palladino si allontana dalla zona Europa.

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Dopo un turno di campionato con pochissimi goal, ne fanno cinque Cagliari e Atalanta in un posticipo del lunedì spettacolare. I rossoblù davanti ai propri tifosi vincono 3-2 conquistando un successo che può significare salvezza. A quattro giornate dalla fineil Cagliari è a più 8 dalla zona retrocessione. L'Atalanta invece con questa sconfitta si allontana in maniera probabilmente definitiva dalle squadre davanti.


L'inizio è un vero e proprio show di Mendy; il classe 2007 segna dopo appena 17 secondi, è proprio lui a far partire l'azione e a finirla sfruttando il cross di Adopo che trova il compagno tutto solo a pochi passi da Carnesecchi, incolpevole sul colpo di testa dell'attaccante. E poi all'ottavo la doppietta del senegalese che questa volta si fa trovare nel posto giusto dopo un rimpallo in area di rigore, doppia deviazione sfortunata di Scamacca e Djimsiti e pallone che finisce in rete.


Cagliari che ha l'occasione di calare il tris con Adopo pericoloso dopo una grande combinazione Mendy-Esposito. Poi però la reazione dell'Atalanta trascinata da Scamacca; l'attaccante italiano prima riporta in partita i suoi trovando l'angolino dal limite dell'area e dopo segna di prima intenzione sull'assist di Scalvini realizzando anche lui una doppietta.


Spettacolo che però continua subito nel secondo tempo; il Cagliari parte di nuovo forte e Borrelli, entrato proprio al posto di Mendy (problema fisico per lui) segna subito riportando i rossoblù avanti. Grande azione personale di Folorunsho, Kolasinac salva ma sulla ribattuta Borrelli è il più veloce di tutti.


Nel finale l'Atalanta spinge offrendo però a Belotti in contropiede l'occasione di chiuderla; il gallo a tu per tu con Carnesecchi spreca. Nerazzurri che sfiorano il pareggio con Krstovic ma Caprile compie un miracolo e salva a pochi minuti dalla fine. Il portiere rossoblù protagonista anche dopo sul colpo di testa di Scamacca e poi negli ultimissimi secondi, quando dopo un'uscita sbagliata rimedia all'errore e compie un'altra parata incredibile su Raspadori.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Non può che essere Mendy (8) l'uomo del giorno, una doppietta da sogno per il classe 2007 che oltre alle reti da centravanti vero dimostra già di essere prontissimo a questo livello anche nelle altre zone di campo. Il suo sostituto, Borrelli (7) non lo fa rimpiangere e segna il goal decisivo. Prestazione totale di Folorunho (7) che sovrasta il centrocampo nerazzurro. Nel finale servono due super parate di Caprile (7,5) per regalare la vittoria al Cagliari.


    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 7,5; Ze Pedro 6, Mina 6,5, Rodriguez 6 (dal 73' Dossena 6), Obert 6; Adopo 7, Gaetano 6, Deiola 6,5 (dal 56' Sulemana I. 6); Folorunsho 7, Esposito 6 (dal 56' Palestra 6,5); Mendy 8 (dal 46' Borrelli 7, dal 78' Belotti 5,5). All. Pisacane. 7

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  • PAGELLE ATALANTA

    Non basta all'Atalanta un grande Scamacca (7,5) che dopo oltre un mese torna al goal e ne fa due insieme. Non brillano gli altri giocatori offensivi, ovvero Raspadori (5,5), troppo in ombra e De Ketelaere (5,5). Djimsiti (5) soffre Mendy e anche Scalvini (5,5) non dà garanzie nonostante l'assist per il momentaneo pareggio. Bellanova (5) ha responsabilità sul primo goal.


    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6: Scalvini 5,5, Djimsiti 5, Kolasinac 6 (dal 73' Kossounou 6); Bellanova 5 (dal 57' Krstovic 6), De Roon 5,5 (dal 73' Ederson 6), Pasalic 5,5, Zappacosta 5 (dal 56' Zalewski 6); De Ketelaere 5,5 (dal 77' Samardzic 6), Raspadori 5,5; Scamacca 7,5. All. Palladino. 5

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  • TABELLINO CAGLIARI-ATALANTA

    Marcatori: 1', 8' Mendy; 40', 45' Scamacca; 47' Borrelli

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 7,5; Ze Pedro 6, Mina 6,5, Rodriguez 6 (dal 73' Dossena 6), Obert 6; Adopo 7, Gaetano 6, Deiola 6,5 (dal 56' Sulemana I. 6); Folorunsho 7, Esposito 6 (dal 56' Palestra 6,5); Mendy 8 (dal 46' Borrelli 7, dal 78' Belotti 5,5). All. Pisacane.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6: Scalvini 5,5, Djimsiti 5, Kolasinac 6 (dal 73' Kossounou 6); Bellanova 5 (dal 57' Krstovic 6), De Roon 5,5 (dal 73' Ederson 6), Pasalic 5,5, Zappacosta 5 (dal 56' Zalewski 6); De Ketelaere 5,5 (dal 77' Samardzic 6), Raspadori 5,5; Scamacca 7,5. All. Palladino.

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti:

    Espulsi:

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