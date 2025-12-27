Cabal recupera per Pisa-Juventus? È convocato? Le ultime sul colombiano e la probabile formazione di Spalletti

Juventus chiamata alla prova del nove, a caccia di quello che sarebbe il terzo successo consecutivo in campionato: diciassettesimo turno in trasferta per i bianconeri, impegnati sul campo del Pisa.

Locatelli e compagni si portarebbero momentaneamente a -1 dalla vetta occupata dall'Inter (che però avrà giocato due gare in meno) in caso di vittoria contro la squadra guidata da Gilardino.

Spalletti ha stilato l'elenco dei convocati per la sfida di stasera: Cabal è presente oppure no? Le ultime e la probabile formazione juventina.