Cabal JuventusGetty Images
Vittorio Rotondaro

Cabal recupera per Pisa-Juventus? È convocato? Le ultime sul colombiano e la probabile formazione di Spalletti

Le condizioni di Cabal in vista di Pisa-Juventus: è tra i convocati di Spalletti? La probabile formazione dei bianconeri per la trasferta toscana.

Juventus chiamata alla prova del nove, a caccia di quello che sarebbe il terzo successo consecutivo in campionato: diciassettesimo turno in trasferta per i bianconeri, impegnati sul campo del Pisa.

Locatelli e compagni si portarebbero momentaneamente a -1 dalla vetta occupata dall'Inter (che però avrà giocato due gare in meno) in caso di vittoria contro la squadra guidata da Gilardino.

Spalletti ha stilato l'elenco dei convocati per la sfida di stasera: Cabal è presente oppure no? Le ultime e la probabile formazione juventina.

  • MATCH-WINNER A BOLOGNA

    Già due i goal messi a segno dal colombiano in una prima parte di stagione in cui non sono mancati i guai fisici: nello specifico un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto ai box tra ottobre e novembre.

    L'ultima gioia personale risale al 14 dicembre quando, da subentrato, ha staccato più in alto di tutti per la rete decisiva in quel di Bologna, avversaria nella lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League.

  • ASSENTE CONTRO LA ROMA

    Dalla gioia per il goal alla delusione per un nuovo infortunio muscolare, precisamente un affaticamento che ha impedito a Cabal di presenziare nell'elenco dei convocati di Juventus-Roma.

    Assenza obbligata per l'ex Verona che, fortunatamente per la Juventus, non si è rivelata decisiva ai fini della vittoria, comunque portata a casa col risultato di 2-1 (a segno Conceiçao e Openda).

  • CABAL RECUPERA PER PISA-JUVE? L'ELENCO DEI CONVOCATI

    Cabal dovrà attendere ancora prima di tornare a vestire la maglia bianconera: non è stato infatti convocato da Spalletti per la trasferta di Pisa.

    Nessun recupero per il colombiano, out così come Conceiçao: anche il portoghese non sarà del match. 

    Di seguito l'elenco dei convocati della Juventus: Perin, Bremer, Locatelli, Kelly, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso, David, Rouhi, Scaglia, Pedro Felipe.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVE A PISA

    Ad agire da riferimento offensivo dovrebbe essere David e non Openda, McKennie partner di Yildiz sulla trequarti. Kostic esterno a tutta fascia sulla sinistra, Koopmeiners ' braccetto' difensivo con Kalulu e Bremer a completare il reparto. Panchina per Zhegrova.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0