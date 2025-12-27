La rincorsa della Juventus parte da Pisa: cinque partite in venti giorni per capire dove può arrivare la squadra di Spalletti

La Juventus di Spalletti insomma può ancora sognare una clamorosa rimonta che la porti nel giro Scudetto.

Ma per farlo deve raccogliere quindici punti su quindici nelle prossime cinque partite per poi presentarsi al meglio alla sfida contro il Napoli del 25 gennaio.

Quella, infatti, sarà probabilmente l'ultima occasione per sedersi davvero al tavolo del tricolore. E battere i campioni d'Italia in carica darebbe ulteriore spinta alla rincorsa bianconera.

Anche perché finora l'unica sconfitta con Spalletti in panchina è arrivata proprio a Napoli. Un tonfo pesante da cui la Juventus è ripartita con tre vittorie di fila tra campionato e Champions.