La rincorsa della Juventus parte da Pisa: cinque partite in venti giorni per capire dove può arrivare la squadra di Spalletti

La Juventus punta al filotto di vittorie nelle prossime cinque partite di campionato per risalire la classifica e presentarsi al big-match contro il Napoli nelle migliori condizioni possibili. Il primo esame a Pisa.

Dove può arrivare davvero la Juventus di Luciano Spalletti?


Gli ultimi risultati, ma soprattutto le convincenti prestazioni contro Bologna e Roma, hanno rilanciato le ambizioni bianconere.

Davanti d'altronde finora nessuno è riuscito a staccarsi, così la Juventus potrebbe ancora clamorosamente rientrare anche nel giro Scudetto. A patto di non sbagliare più o quasi.

Decisive saranno probabilmente le prossime cinque partite di campionato che vedranno Madama affrontare squadre sulla carta nettamente inferiori.

  • UN CALENDARIO IN DISCESA

    Superati a pieni voti gli ostacoli sulla carta più alta con due convincenti vittorie, prima a Bologna e poi contro la Roma, ora il calendario della Juventus si mette in discesa.

    Dopo la trasferta di stasera a Pisa, infatti, i bianconeri tra una settimana ospiteranno il Lecce e nel giorno della Befana saranno impegnati sul campo del Sassuolo.

    Quindi ecco altre due sfide sulla carta decisamente abbordabile: il 12 gennaio a Torino arriva la Cremonese, cinque giorni dopo trasferta in Sardegna contro il Cagliari.

    Il tutto senza impegni di coppe e dunque con la possibilità di concentrarsi unicamente sulla rimonta in campionato.

  • RIMONTA DA SCUDETTO?

    La classifica dice che ad oggi la Juventus si trova ancora fuori dalla zona Champions, seppure decisamente più vicina al quarto posto rispetto a qualche settimana fa.

    Il successo contro la Roma ha infatti permesso ai bianconeri di accorciare portandosi a -1 dalla squadra di Gasperini.

    La qualificazione alla prossima Champions, insomma, è tornato ad essere un obiettivo realistico ma qualcuno inizia a pensare che la Juventus possa ambire a qualcosa di più.

    Inter, Milan e Napoli d'altronde non sono lontanissime anche se tutte e tre devono recuperare il turno di campionato saltato per la Supercoppa Italiana.

    Potenzialmente insomma il distacco dal terzo posto potrebbe essere di cinque punti e quello dalla vetta di sette. Distanze comunque non incolmabili, considerato che c'è ancora più di mezzo campionato da giocare.

  • L'ESAME NAPOLI A FINE GENNAIO

    La Juventus di Spalletti insomma può ancora sognare una clamorosa rimonta che la porti nel giro Scudetto.

    Ma per farlo deve raccogliere quindici punti su quindici nelle prossime cinque partite per poi presentarsi al meglio alla sfida contro il Napoli del 25 gennaio.

    Quella, infatti, sarà probabilmente l'ultima occasione per sedersi davvero al tavolo del tricolore. E battere i campioni d'Italia in carica darebbe ulteriore spinta alla rincorsa bianconera.

    Anche perché finora l'unica sconfitta con Spalletti in panchina è arrivata proprio a Napoli. Un tonfo pesante da cui la Juventus è ripartita con tre vittorie di fila tra campionato e Champions.

  • MA PRIMA DEVE BATTERE IL PISA

    Per arrivare a giocarsi le sue carte contro il Napoli, però, la Juventus come detto deve fare filotto nelle prossime cinque partite.

    Già in passato i bianconeri hanno spesso fallito gli esami sulla carta più semplici. Ecco perché Spalletti subito dopo la vittoria contro la Roma non ha voluto commentare il calendario.

    L'allenatore toscano sa bene come il rischio di sottovalutare certi avversari sia sempre dietro l'angolo. Specie per un gruppo ancora giovane e poco abituato a lottare per i traguardi più alti.

    In tal senso la trasferta di Pisa, dove la Juventus non gioca dal 1991 quando vinse con un sonoro 1-5, rappresenta il vero primo esame di maturità.

    Solo nel caso in cui Madama si presentasse al cospetto del Napoli a quota 44, insomma, pensare a qualcosa più del quarto posto diventerebbe possibile. O almeno realistico.

