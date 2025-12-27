La rincorsa della Juventus parte da Pisa: cinque partite in venti giorni per capire dove può arrivare la squadra di Spalletti

Dove può arrivare davvero la Juventus di Luciano Spalletti?
Gli ultimi risultati, ma soprattutto le convincenti prestazioni contro Bologna e Roma, hanno rilanciato le ambizioni bianconere.
Davanti d'altronde finora nessuno è riuscito a staccarsi, così la Juventus potrebbe ancora clamorosamente rientrare anche nel giro Scudetto. A patto di non sbagliare più o quasi.
Decisive saranno probabilmente le prossime cinque partite di campionato che vedranno Madama affrontare squadre sulla carta nettamente inferiori.