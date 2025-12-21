C’è la Supercoppa Italiana in palio: il Bologna per la storia, il Napoli può puntare sul ‘fattore Conte’

Il calcio italiano si appresta ad assegnare il primo trofeo della sua stagione.

Lo farà lunedì sera, quando Napoli e Bologna si contenderanno a Riad la Supercoppa Italiana 2025.

Una finale che da molti è stata già definita come la ‘più giusta’, visto che ad affrontarsi saranno la compagine che ha vinto l’ultimo Scudetto e quella che ha vinto l’ultima Coppa Italia.

Dopo aver superato gli ostacoli Milan ed Inter, Napoli e Bologna torneranno ad incrociarsi a una quarantina di giorni di distanza dall’ultima volta: l’ultima sfida, quella che si è giocata lo scorso 9 novembre, ha confermato come la squadra felsinea sia diventata una sorta di tabù per quella partenopea.