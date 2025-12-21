Pubblicità
Pubblicità
Lucumi Hojlund Bologna NapoliGetty Images
Leonardo Gualano

C’è la Supercoppa Italiana in palio: il Bologna per la storia, il Napoli può puntare sul ‘fattore Conte’

Napoli e Bologna si contenderanno Riad il primo trofeo della stagione: in palio c’è la Supercoppa Italiana.

Pubblicità

Il calcio italiano si appresta ad assegnare il primo trofeo della sua stagione.

Lo farà lunedì sera, quando Napoli e Bologna si contenderanno a Riad la Supercoppa Italiana 2025.

Una finale che da molti è stata già definita come la ‘più giusta’, visto che ad affrontarsi saranno la compagine che ha vinto l’ultimo Scudetto e quella che ha vinto l’ultima Coppa Italia.

Dopo aver superato gli ostacoli Milan ed Inter, Napoli e Bologna torneranno ad incrociarsi a una quarantina di giorni di distanza dall’ultima volta: l’ultima sfida, quella che si è giocata lo scorso 9 novembre, ha confermato come la squadra felsinea sia diventata una sorta di tabù per quella partenopea.

  • Bologna NapoliGetty

    A NOVEMBRE HA VINTO IL BOLOGNA

    Come detto, Napoli e Bologna si sono già affrontate nel corso di questa stagione e lo hanno fatto nell’ambito di una sfida valida per l’undicesimo turno di Serie A che si è giocata lo scorso 9 novembre.

    Ad imporsi in quella occasione è stata la compagine guidata da Vincenzo Italiano, che ha inflitto ai campioni d’Italia quella che, fino a quel momento, era stata la loro terza sconfitta nel torneo.

    Una partita, quella che si è giocata al Dall’Ara, contraddistinta da una delle peggiori prestazioni stagionali del Napoli.

    Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il Bologna ha accelerato nella ripresa trovando con Dallinga e Lucumì i goal decisivi.

    • Pubblicità

  • UNA SOLA VITTORIA NELLE ULTIME SEI

    Nel corso delle ultime stagioni il Bologna è diventato per il Napoli una sorta di tabù.

    La compagine partenopea è riuscita a superare quella rossoblù per 3-0 nell’agosto del 2024, ma si è trattato dell’unico successo negli ultimi sei confronti.

    In precedenza infatti il Bologna aveva fermato il Napoli in due occasioni sul pareggio, in una aveva vinto, e da allora sono arrivati un altro pari e appunto la sconfitta dello scorso novembre.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BOLOGNA UNA SENTENZA IN FINALE

    Ovviamente la prossima sfida che vedrà opposte Napoli e Bologna sarà totalmente diversa dalle ultime.

    Cambierà il contesto, visto che si giocherà a Riad e non in Serie A (per l’ultimo confronto in una coppa tra le due squadre bisogna tornare al 2012 e agli ottavi di Coppa Italia, dove riuscì ad imporsi il Bologna) e soprattutto ci sarà un trofeo in palio.

    Il Bologna, dopo aver interrotto un lungo digiuno lo scorso 14 maggio vincendo la Coppa Italia, punta a mettere il suo secondo trofeo in bacheca e a prolungare quella che è una striscia positiva.

    Per il club rossoblù (alla sua prima partecipazione alla Supercoppa Italiana) si tratterà della terza finale secca nella sua storia e le precedenti due le ha sempre vinte: appunto in Coppa Italia contro il Palermo nel 1974 ed il Milan nella scorsa stagione.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Antonio ConteGetty Images

    IL FEELING DI CONTE CON LA SUPERCOPPA

    Nella finale contro il Bologna, il Napoli (che cerca il suo terzo successo nella competizione, il primo dal 2014) potrà contare sul ‘fattore Conte’.

    Non solo ovviamente perché si tratta di uno dei migliori allenatori del panorama calcistico mondiale, ma anche perché da sempre ha un feeling speciale con la Supercoppa Italiana.

    L’ha vinta in ben cinque occasioni, tre delle quali da calciatore e due da allenatore.

    Tutti trionfi vissuti con la Juventus, uno dei quali, il primo in panchina, proprio contro il Napoli nell’agosto del 2012 in una partita giocata a Pechino e decisa solo ai tempi supplementari, quando un’autorete di Maggio ed un goal di Vucinic hanno fissato il risultato sul definitivo 4-2.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL
0