C’è la finale di Supercoppa Italiana, Italiano spinge il Bologna: “Nessuna ansia, l’obiettivo è alzare il trofeo”

Finale di Supercoppa Italiana per il Bologna di Vincenzo Italiano. Gliemiliani si sono guadagnati l'ultimo atto della Final Four, battendo ai rigori l'Inter di Cristian Chivu in semifinale.
I detentori della Coppa Italia, dunque, sfideranno il Napoli di Antonio Conte, che vanta lo Scudetto sul petto.
Alla vigilia della sfida, in programma lunedì alle ore 20:00 italiane, al King Saud University Stadium (o Al-Awwal Park) di Riyadh, in Arabia Saudita, il tecnico rossoblù è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara.