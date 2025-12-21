C’è la finale di Supercoppa Italiana, Italiano spinge il Bologna: “Nessuna ansia, l’obiettivo è alzare il trofeo”

“Che tipo di spinta ci può dare Roberto Baggio? Ci ha dato una spinta in occasione della finale di Coppa Italia ed è servita per dare qualcosa in più. Grazie a quella vittoria oggi siamo qua, ma abbiamo bisogno di ulteriori spinte e se dovessero arrivare anche da lui ben venga. Ci giochiamo tantissimo, abbiamo avuto la capacità di arrivare in finale per giocarci una partita storica e importante per il club e per tutta Bologna. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi per fare una grande partita. Dobbiamo prepararla bene soprattutto dal punto di vista mentale, perché saranno 90’ nei quali ci sarà da spingere forte. Siamo chiamati a disputare una grande partita anche per la gente e Baggio è un grandissimo tifoso del Bologna”.