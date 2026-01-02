C’è l’Atalanta sulla strada della Roma, Gasperini: “Torno a Bergamo con piacere, Raspadori? Chiedete in Spagna”

“Torno a Bergamo e lo faccio con grande piacere. Sono stato nove anni lì, è stata una bella storia quella con l’Atalanta. Il comun denominatore è stato il presidente Antonio Percassi con il quale siamo andati avanti per tanti anni, con squadre diverse e crescendo sempre. Ad un certo punto la proprietà è cambiata e la figura dell’allenatore era considerata un po’ diversamente, ma gli obiettivi sono stati raggiunti e secondo me l’Europa League non è stato il punto massimo. Parliamo di una società molto ricca che è stata capace di fare plusvalenze incredibili. La vera anomalia dell’Atalanta è stata quella di fare grandi risultati per tanti anni con bilanci sempre limpidi. E’ una cosa incredibile per una piccola città molto compatta ed io ho cercato di lasciare la squadra nel punto più alto possibile e con una rosa molto forte. Ho lasciato un grande valore e sono contento di essere venuto a Roma in una situazione forse più difficile per fare un qualcosa di importante e gratificante”.