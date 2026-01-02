C’è l’Atalanta sulla strada della Roma, Gasperini: “Torno a Bergamo con piacere, Raspadori? Chiedete in Spagna”

La data segnata in rosso sul calendario di Gasperini è arrivata: sabato sera si gioca Atalanta-Roma.
Non sarà e non potrà mai essere una partita come le altre per l'attuale allenatore giallorosso che a Bergamo ha vissuto gli anni migliori della sua carriera da allenatore vincendo anche l'Europa League.
La sua Roma però non potrà fare sconti se vuole continuare a sognare lo Scudetto e soprattutto inseguire un piazzamento in Champions League.
Di seguito le dichiarazioni di Gasperini in conferenza alla vigilia di Atalanta-Roma.