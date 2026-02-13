C’è il Derby d’Italia con la Juventus, Bastoni: “Per l’Inter lo scontro diretto non deve essere un’ossessione”

Si giocherà sabato sera a Stadio San Siro, dove l’Inter ospiterà la Juventus, il match più atteso del venticinquesimo turno di Serie A.
I nerazzurri si presenteranno al Derby d’Italia da primi in classifica e cercheranno quei punti che possano dare loro ulteriore slancio nella corsa che conduce allo Scudetto, mentre i bianconeri andranno a caccia di quel risultato che li aiuti a consolidare un posto in quelle zone che valgono l’accesso alla prossima UEFA Champions League.
Alessandro Bastoni, in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, ha presentato Inter-Juve.