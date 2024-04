Bus scoperto Inter quando? Data, orario e percorso della squadra nerazzurra per festeggiare lo Scudetto nelle vie di Milano

I tifosi dell'Inter pronti a festeggiare per le strade di Milano con il pullman nerazzurro dopo la conquista del ventesimo Scudetto.

La vittoria matematica dello Scudetto, arrivata il 22 aprile, ha fatto partire il countdown per la festa dei tifosi per le strade di Milano. Il bus scoperto della squadra vincente, in questo caso l'Inter, girerà per le vie cittadine, così da celebrare il titolo insieme ai fans.

Inizialmente prevista il 23 aprile, alla fine la parata dei giocatori nel bus scoperto, con la marea di tifosi dell'Inter per le vie di Milano, è stata rinviata di qualche giorno causa maltempo.

Solamente dopo il prossimo turno di Serie A, dunque, l'Inter - che ospiterà il Torino a San Siro - potrà celebrare lo Scudetto 2023/2024 a Milano.