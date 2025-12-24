Bruno Fernandes fermato da un infortunio, Amorim: “Perdiamo tutto, è impossibile sostituirlo”

La Premier League non si ferma mai e, come da tradizione, proporrà anche quest’anno il suo Boxing Day.
In tono minore forse rispetto al passato, visto che proporrà una sola partita il 26 dicembre, ma molto importante: quella che vedrà opposte all’Old Trafford il Manchester United ed il Newcastle.
I Red Devils, per l’occasione, saranno costretti a fare i conti con la pesantissima assenza per infortunio di Bruno Fernandes e Ruben Amorim, nel presentare il match, ha sottolineato l’importanza del centrocampista portoghese.