manchester-united-bruno-fernandes(C)Getty Images
Leonardo Gualano

Bruno Fernandes fermato da un infortunio, Amorim: “Perdiamo tutto, è impossibile sostituirlo”

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, nel presentare la sfida con il Newcastle spiega: “Ora in molti devono farsi avanti”.

La Premier League non si ferma mai e, come da tradizione, proporrà anche quest’anno il suo Boxing Day.

In tono minore forse rispetto al passato, visto che proporrà una sola partita il 26 dicembre, ma molto importante: quella che vedrà opposte all’Old Trafford il Manchester United ed il Newcastle.

I Red Devils, per l’occasione, saranno costretti a fare i conti con la pesantissima assenza per infortunio di Bruno Fernandes e Ruben Amorim, nel presentare il match, ha sottolineato l’importanza del centrocampista portoghese. 

  "IMPOSSIBILE DA SOSTITUIRE"

    “Bruno Fernandes è un giocatore impossibile da sostituire, ma alla squadra ho detto che dobbiamo vedere l’aspetto positivo della cosa, adesso in diversi si devono fare avanti. Non è solo una questione di creazione di gioco, parliamo anche di ogni singolo calcio piazzato. Lui è l’uomo che organizza tutto e questa è una buona occasione per gli altri per far capire che non possiamo contare su un solo giocatore”.

  "BISOGNA MOSTRARE LEADERSHIP"

    “Noi spesso facciamo affidamento su Bruno Fernandes nell’organizzare il gioco. Per molti questa è un’occasione importante per farsi avanti e per dimostrare di avere la leadership della quale ha bisogno la nostra squadra”.

  "PERDIAMO TUTTO"

    “Cosa perdiamo con l’assenza di Bruno Fernandes? Perdiamo tutto, perché lui capisce tutto in ogni zona del campo e presta attenzione ad ogni singolo dettaglio. Ad ogni palla inattiva o ad ogni sostituzione, è sempre lui a dire agli altri dove si devono piazzare. Può succedere che anche lui manchi, quindi altri avranno una grossa opportunità”.

  "RIENTRA PRIMA MAINOO"

    “Non credo che ci vorrà molto tempo per rivederlo in campo, ma rientrerà prima Mainoo di lui. Ho un’idea, ma vediamo. Forse potremmo giocare in modo diverso”.

