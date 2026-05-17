Bremer salta il derby Torino-Juventus per squalifica: ammonito contro la Fiorentina, era diffidato

Gleison Bremer, Torino-Juventus, non la giocherà.
Colpa dell'ammonizione rimediata nel corso del match contro la Fiorentina, che costerà al brasiliano il derby dell'ultima giornata.
Perché Bremer ha rimediato il giallo? Cosa ha fatto?
Gleison Bremer, Torino-Juventus, non la giocherà.
Colpa dell'ammonizione rimediata nel corso del match contro la Fiorentina, che costerà al brasiliano il derby dell'ultima giornata.
Perché Bremer ha rimediato il giallo? Cosa ha fatto?
Al 44' di Juve-Fiorentina, in occasione di una possibile ripartenza in superiorità numerica dei viola, Bremer ha interrotto l'azione offensiva della squadra di Vanoli.
All'altezza del centrocampo il centrale di Spalletti ha commesso fallo su Roberto Piccoli, pronto ad involarsi verso la trequarti bianconera, venendo ammonito dall'arbitro Massa.
Bremer, come detto, a causa del cartellino giallo dovrà saltare il derby Torino-Juventus: motivo? Il nome del difensore verdeoro figurava nell'elenco dei diffidati, ragion per cui l'ammonizione subìta contro la Fiorentina lo costringerà non poter giocare il match valevole per l'ultima giornata di campionato.