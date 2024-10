Bremer fuori per infortunio, chi gioca titolare nella Juventus ora? Titolari e alternative di Thiago Motta

RB Lipsia vs Juventus

La Juventus perde Bremer per infortunio in quel di Lipsia, chi è il titolare al suo posto? La nuova difesa di Thiago Motta.

Pronti via, nei primi dodici minuti della trasferta di Lipsia la Juventus di Thiago Motta ha perso per infortunio sia Bremer che Nico Gonzalez. Tra i due k.o desta maggiore preoccupazione quello del brasiliano, uscito dal terreno della Red Bull Arena per un problema al ginocchio.

A dir poco fondamentale per la Juventus, non solo dall'arrivo di Thiago Motta, Bremer ha saltato pochissime gare da quando è sbarcato in bianconero dopo aver lasciato i cugini del Torino.

Per Thiago Motta si apre così un mondo inesplorato, in cui Bremer non può essere a disposizione: i tifosi della Juventus incrociano le dita nella speranza che possa tornare il prima possibile. Nel frattempo, però, il tecnico bianconero dovrà cambiare la difesa.