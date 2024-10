Gli esami hanno confermato le peggiori previsioni, grave infortunio al ginocchio e stagione compromessa per Bremer.

La vittoria di Lipsia lascia in dote alla Juventus anche una pessima notizia. I bianconeri non potranno contare su Gleison Bremer per parecchi mesi.

L'infortunio occorso in avvio di gara al difensore brasiliano era sembrato subito molto serio.

Gli esami hanno poi purtroppo confermato le peggiori previsioni. La stagione di Bremer è di fatto compromessa.

E adesso toccherà a Thiago Motta trovare il modo di sostituire l'unico vero insostituibile della difesa bianconera.