Bove tratta la risoluzione con la Roma: piace in Inghilterra, potrebbe ripartire dal Watford

A poco più di un anno da quel terribile 1° dicembre 2024 nel quale è stato colpito da un malore che sembrava poter avesse messo fine per sempre alla sua carriera, per Edoardo Bove potrebbero finalmente spalancarsi nuovamente le porte del calcio giocato.
Il centrocampista non è più sceso in campo da quel Fiorentina-Inter, ma non ha mai abbandonato l’idea di poter tornare ad essere un calciatore a tutti gli effetti.
La sua carriera riprenderà certamente lontano dall’Italia, ma all’estero non mancano gli estimatori pronti a dargli l’occasione di rilanciarsi.