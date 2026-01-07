Pubblicità
Edoardo Bove FiorentinaGetty
Leonardo Gualano

Bove tratta la risoluzione con la Roma: piace in Inghilterra, potrebbe ripartire dal Watford

Edoardo Bove potrebbe presto tornare a calcare i campi di calcio: in Inghilterra piace a molti, il Watford si è già fatto avanti.

A poco più di un anno da quel terribile 1° dicembre 2024 nel quale è stato colpito da un malore che sembrava poter avesse messo fine per sempre alla sua carriera, per Edoardo Bove potrebbero finalmente spalancarsi nuovamente le porte del calcio giocato.

Il centrocampista non è più sceso in campo da quel Fiorentina-Inter, ma non ha mai abbandonato l’idea di poter tornare ad essere un calciatore a tutti gli effetti.

La sua carriera riprenderà certamente lontano dall’Italia, ma all’estero non mancano gli estimatori pronti a dargli l’occasione di rilanciarsi.

  Edoardo Bove FiorentinaGetty Images

    PRIMA DEVE RISOLVERE CON LA ROMA

    Edoardo Bove è ancora legato contrattualmente alla Roma, club nel quale è cresciuto ed è tornato dopo la fine della sua avventura in prestito alla Fiorentina.

    Per poter tornare a giocare, deve dunque prima liberarsi dalla società giallorossa ma la cosa non rappresenterà un problema.

    Secondo quanto riportato infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma è ben disposta ad accogliere la sua richiesta di sciogliere ogni vincolo.

  • NEL MIRINO DEL WATFORD

    Nonostante il lungo stop, sono diversi i club che hanno messo negli ultimi mesi Bove nel proprio mirino.

    Il centrocampista piace soprattutto in Inghilterra e tra le società interessate quella che si è fatta avanti con maggiore insistenza è il Watford.

    Bove ha estimatori anche in Premier League, ma potrebbe ripartire dagli ‘Hornets’ e dunque dalla Championship.

  • IN ITALIA NON PUO’ GIOCARE

    Quello che è certo è che le norme vigenti in Italia, che sono più restringenti rispetto a quelle di molti altri Paesi, non consentono a Bove di tornare all’attività professionistica in uno dei nostri campionati.

    Al centrocampista è stato infatti impiantato un defibrillatore sottocutaneo a seguito del grave malore del dicembre del 2024.

    In tal senso, Bove potrebbe dunque ripercorrere le orme di Christian Eriksen che, a seguito dell’arresto cardiaco che lo ha colpito nel corso di Euro 2020, è riuscito a ripartire proprio dal calcio inglese. 

  Verona v Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    ESITO POSITIVO DAGLI ESAMI

    Come emerso nei giorni scorsi, nel corso degli ultimi mesi, Bove si è sottoposto ad una serie di esami che hanno dato tutti esiti più che confortanti.

    Da qui la possibilità di tornare in campo, magari già nel giro di brevissimo tempo per riappropriarsi della sua vita da calciatore. 

