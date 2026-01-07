Bove tratta la risoluzione con la Roma: piace in Inghilterra, potrebbe ripartire dal Watford

Edoardo Bove è ancora legato contrattualmente alla Roma, club nel quale è cresciuto ed è tornato dopo la fine della sua avventura in prestito alla Fiorentina.

Per poter tornare a giocare, deve dunque prima liberarsi dalla società giallorossa ma la cosa non rappresenterà un problema.

Secondo quanto riportato infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma è ben disposta ad accogliere la sua richiesta di sciogliere ogni vincolo.