Borussia Dortmund-Ulsan 1-0, pagelle e tabellino: Svensson manda i tedeschi agli ottavi da primi, Jo para quasi tutto

Il Borussia Dortmund vince 1-0 contro l'Ulsan all'ultima giornata e va agli ottavi come prima del Gruppo F, coreani fuori con zero punti.

Ottavi di finale e primo posto col minimo sforzo per il Borussia Dortmund, che batte per 1-0 l'Ulsan e chiude in vetta al Gruppo F. Coreani ultimi a zero punti.

Come previsto i tedeschi fanno la partita e prendono d'assedio la metà campo dell'Ulsan. Il risultato però resta bloccato a lungo, soprattutto grazie alle parate del portiere Jo.

Prima dell'intervallo Svensson trova la rete che permette al Dortmund di andare in vantaggio negli spogliatoi.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa, se possibile, i ritmi della gara si abbassano ulteriormente. I coreani ci provano un paio di volte ma il Borussia Dortmund controlla e vince senza troppi patemi.