Borussia Dortmund-Real Madrid, sui conti non c'è partita: divario enorme tra le due finaliste di Champions

Stipendi, incassi, diritti tv: il Real Madrid favorito assoluto a Wembley è anni luce avanti al Borussia Dortmund.

Tutti i pronostici sono per il Real Madrid. Cannibale della Champions League, la squadra di Ancelotti è la grande favorita per la finalissima del torneo 2023/2024 contro il Borussia Dortmund. Alla fine, però, sarà il campo a dover parlare. Dal punto di vista economico, invece, il dato è netto: come riporta l'inchiesta di Calcio e Finanza, non c'è partita.

Divario enorme tra le due squadre, sia per quanto riguarda i bilanci, i ricavi dai diritti televisivi e l'ammontare di milioni ottenuto dalla UEFA.

Il Real Madrid, basti pensare, supererà per la quarta volta consecutiva i 100 milioni di euro di ricavi dalla UEFA per le prestazioni in Champions, con 575 milioni totali negli ultimi cinque anni, rispetto ai 400 del Borussia Dortmund.