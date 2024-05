Borussia Dortmund-PSG, i francesi all'aeroporto senza Mbappé: il bus è partito senza di lui

L'attaccante del PSG ha raggiunto l'aeroporto con una macchina privata dopo che la squadra lo aveva lasciato allo stadio.

La trasferta di Dortmund non è stata certo semplice per PSG e soprattutto Kylian Mbappé.

Il goal di Fullkrug ha regalato il Borussia il successo nel match d'andata delle semifinali e nonostante tutto sia ancora in bilico, il team tedesco si trova comunque in vantaggio in vista del ritorno parigino.

Mbappé non è riuscito ad essere decisivo nel primo match delle semifinali e al termine dello stesso ha avuto una disavventura con il bus che ha riportato il PSG a Parigi. Il pullman, infatti, è arrivato all'aeroporto di Dortmund senza il suo volto più noto.