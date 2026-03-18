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Bonny InterGetty Images
Francesco Schirru

Bonny al Mondiale con la Costa d'Avorio: arriva l'annuncio, ha scelto

Cresciuto con le giovanili francesi, alla fine Bonny ha scelto la Costa d'Avorio come sua rappresentativa maggiore. Il ct svela: "Ora non viene con noi, ha un problema ai denti".

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Tra i giocatori dell'Inter che prenderanno parte al Mondiale ci sarà anche Ange-Yoan Bonny. Nato in Francia ma di origini ivoriane, il nerazzurro ha detto sì alla rappresentativa africana e dovrebbe dunque partecipare alla Coppa del Mondo al via in Messico, Stati Uniti e Canada tra meno di tre mesi.

L'annuncio è arrivato direttamente dal ct della Nazionale ivoriana, Emerse Faè, che parlando in vista delle amichevoli di marzo ha evidenziato come Bonny abbia accettato di giocare per il proprio team, lasciando da parte quella Francia con cui ha militato nelle giovanili. Con la possibilità di giocare un Mondiale e vista la ressa nell'attacco transalpino, Bonny ha virato verso le sue origini.

Nelle prossime due settimane la Costa d'Avorio affronterà due squadre che prenderanno parte al Mondiale, ovvero la Corea del Sud il 28 marzo e dunque la Scozia il 31. Bonny non ci sarà, ma a meno di problemi di varia natura l'ex Parma sarà a disposizione per la Coppa del Mondo.

  • LE PAROLE DEL CT IVORIANO

    "Bonny è d’accordo, ha scelto di giocare con la Costa d'Avorio" le parole di Faè in vista delle amichevoli e del Mondiale di giugno.

    "Attualmente ha un problema dentale, quindi abbiamo preferito lasciarlo all'Inter per far sì che recuperi completamente la forma fisica, giocare con continuità e unirsi a noi in seguito"

    La Costa d'Avorio giocherà il primo match del Mondiale contro l'Ecuador, il prossimo 15 giugno.

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  • IL GIRONE DELLA COSTA D'AVORIO

    Oltre all'Ecuador, avversario del primo match, la Costa d'Avorio affronterà anche la Germania e Curacao. Un gruppo ampiamente alla portata del team africano, che lotterà per il secondo posto alle spalle del team tedesco, favorito per il primo.

    Il Mondiale ha sempre regalato sorprese e non è detto che la Germania riesca comunque ad avere vita facile contro le avversarie del proprio girone, anche contro quel Curacao tutto da scoprire.

    La Costa d'Avorio, si può dire 'di Bonny', sfiderà la Germania il 20 giugno e dunque se la vedrà contro Curacao il 25 del mese.

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