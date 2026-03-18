Bonny al Mondiale con la Costa d'Avorio: arriva l'annuncio, ha scelto

Tra i giocatori dell'Inter che prenderanno parte al Mondiale ci sarà anche Ange-Yoan Bonny. Nato in Francia ma di origini ivoriane, il nerazzurro ha detto sì alla rappresentativa africana e dovrebbe dunque partecipare alla Coppa del Mondo al via in Messico, Stati Uniti e Canada tra meno di tre mesi.

L'annuncio è arrivato direttamente dal ct della Nazionale ivoriana, Emerse Faè, che parlando in vista delle amichevoli di marzo ha evidenziato come Bonny abbia accettato di giocare per il proprio team, lasciando da parte quella Francia con cui ha militato nelle giovanili. Con la possibilità di giocare un Mondiale e vista la ressa nell'attacco transalpino, Bonny ha virato verso le sue origini.

Nelle prossime due settimane la Costa d'Avorio affronterà due squadre che prenderanno parte al Mondiale, ovvero la Corea del Sud il 28 marzo e dunque la Scozia il 31. Bonny non ci sarà, ma a meno di problemi di varia natura l'ex Parma sarà a disposizione per la Coppa del Mondo.