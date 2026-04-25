Bologna-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen incontenibile, El Aynaoui brilla, Mancini e Ndicka insuperabili, Orsolini a corrente alternata, Castro non brilla

La Roma batte 2-0 il Bologna al Dall'Ara e, in attesa di Milan-Juve e di Genoa-Como, si porta provvisoriamente a -2 dal quarto posto che mette in palio l'ultimo pass per la Champions League.





I giallorossi hanno indirizzato la partita dopo appena sette minuti: break sulla trequarti di Wesley e palla a El Aynaoui che illumina il corridoio per Malen: l'attaccante olandese, presentatosi al cospetto di Ravaglia, non perdona e stappa la partita al primo affondo. La squadra di Gasperini controlla le operazioni con grande piglio e personalità: in pieno recupero, infatti, arriva il bis. Malen avvia l'azione con un tacco smarcante per il brasiliano, la sfera torna allo stesso Malen che con un delizioso cross di esterno dalla linea di fondo confeziona il pallone buono per il tap-in di El-Aynaoui.

Nella ripresa i felsinei provano ad alzare i giri del motore ma la pressione di marca rossoblù frutta solamente un paio di conclusioni targate Orsolini: abbondantemente alta la prima, sulla traversa la seconda. La Roma non perde mai la bussola e strappa tre punti importantissimi: giallorossi almeno per una notte a -2 dalla zona Champions. La pressione, ora, è tutta sulle rivali.