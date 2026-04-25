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Roma Malen El Aynaoui HermosoGetty Images
Michael Di Chiaro

Bologna-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen incontenibile, El Aynaoui brilla, Mancini e Ndicka insuperabili, Orsolini a corrente alternata, Castro non brilla

Serie A
Bologna vs Roma
Bologna
Roma

Malen la sblocca al primo affondo e prima dell'intervallo confeziona un assist magico per l'inserimento vincente di El Aynaoui. Bologna mai in partita: l'unico lampo di Orsolini viene respinto dalla traversa.

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La Roma batte 2-0 il Bologna al Dall'Ara e, in attesa di Milan-Juve e di Genoa-Como, si porta provvisoriamente a -2 dal quarto posto che mette in palio l'ultimo pass per la Champions League.


I giallorossi hanno indirizzato la partita dopo appena sette minuti: break sulla trequarti di Wesley e palla a El Aynaoui che illumina il corridoio per Malen: l'attaccante olandese, presentatosi al cospetto di Ravaglia, non perdona e stappa la partita al primo affondo. La squadra di Gasperini controlla le operazioni con grande piglio e personalità: in pieno recupero, infatti, arriva il bis. Malen avvia l'azione con un tacco smarcante per il brasiliano, la sfera torna allo stesso Malen che con un delizioso cross di esterno dalla linea di fondo confeziona il pallone buono per il tap-in di El-Aynaoui.

Nella ripresa i felsinei provano ad alzare i giri del motore ma la pressione di marca rossoblù frutta solamente un paio di conclusioni targate Orsolini: abbondantemente alta la prima, sulla traversa la seconda. La Roma non perde mai la bussola e strappa tre punti importantissimi: giallorossi almeno per una notte a -2 dalla zona Champions. La pressione, ora, è tutta sulle rivali.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Orsolini (6) coglie una traversa ma viaggia sempre a corrente alternata. Castro (5) non si accende mai e esce all'intervallo. Rowe (5.5) va a sprazzi, buono l'impatto di Odgaard (6).

    VOTI BOLOGNA: Ravaglia 6; Heggem 5.5, Helland 5.5 (77' Vitik 6), Lucumi 6; Joao Mario 5.5 (65' De Silvestri 6), Ferguson 6, Freuler 6, Miranda 5 (46' Zortea 6); Orsolini 6 (77' Cambiaghi 6), Castro 5 (46' Odgaard 6), Rowe 5.5.

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  • PAGELLE ROMA

    Malen (8) è il trascinatore della Roma: sblocca la partita al primo affondo prima di pennellare un assist delizioso per il tap in di un brillante El Aynaoui (7.5): anche il marocchino mette a referto una rete e un'assistenza. Solidissimo il pacchetto difensivo composto da Mancini (6.5), Ndicka (6.5) e Hermoso (6.5). Svilar (6.5) risponde presente su Orsolini e nel finale smanaccia su Odgaard.

    VOTI ROMA: Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso 6.5 (61' Ghilardi 6); Celik 5.5 (46' Rensch 6), Cristante 6, El Aynaoui 7.5, Wesley 6.5; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 6.5 (94' Ziolkowski sv); Malen 8 (77' Dybala 6).

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  • TABELLINO BOLOGNA-ROMA

    BOLOGNA-ROMA 0-2

    Marcatori: 7' Malen, 45'+1 El Aynaoui

    BOLOGNA (3-4-3) Ravaglia; Heggem, Helland (77' Vitik), Lucumi; Joao Mario (65' De Silvestri), Ferguson, Freuler, Miranda (46' Zortea); Orsolini (77' Cambiaghi), Castro (46' Odgaard), Rowe. All. Italiano.

    ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (61' Ghilardi); Celik (46' Rensch), Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé (61' Vaz), Pisilli (94' Ziolkowski); Malen (77' Dybala). All. Gasperini.

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: Hermoso, Rensch, El Aynaoui

    Espulsi: -

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