SSC Napoli v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Bologna-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match al Dall’Ara: si sfidano il Bologna di Vincenzo Italiano e il Napoli di Antonio Conte, in palio punti già pesanti.

Big match nella domenica pomeriggio di Serie A: al Dall’Ara si sfidano Bologna e Napoli. Gara dall’altissima posta in palio, con Vincenzo Italiano e Antonio Conte a contendersi tre punti cruciali.

Rossoblu quindi a quota 18 punti, imbattuti in A da cinque turni: Orsolini e compagni vogliono confermare i propri standard di rendimento altissimi, cercando di sgambettare i campioni d’Italia.

Napoli che arriva all’appuntamento dopo i pari contro Como in campionato e Francoforte in Champions League.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • BOLOGNA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Bologna-Napoli

    • Data: domenica 9 novembre

    • Orario: 15:00

    • Canale TV: DAZN, DAZN 1

    • Streaming: DAZN

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-NAPOLI

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

  • ORARIO BOLOGNA-NAPOLI

    La gara fra Bologna e Napoli, valida per la giornata numero 11 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 9 novembre, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 15:00.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-NAPOLI IN TV

    DAZN 

    La partita tra Bologna e Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • BOLOGNA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Bologna-Napoli in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.

