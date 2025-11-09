Bologna-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Big match nella domenica pomeriggio di Serie A: al Dall’Ara si sfidano Bologna e Napoli. Gara dall’altissima posta in palio, con Vincenzo Italiano e Antonio Conte a contendersi tre punti cruciali.
Rossoblu quindi a quota 18 punti, imbattuti in A da cinque turni: Orsolini e compagni vogliono confermare i propri standard di rendimento altissimi, cercando di sgambettare i campioni d’Italia.
Napoli che arriva all’appuntamento dopo i pari contro Como in campionato e Francoforte in Champions League.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.