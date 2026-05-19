Bologna-Inter probabili formazioni, le ultime scelte della stagione: fuori Thuram e Calhanoglu

Bologna e Inter, è tempo dell'ultima partita. Si chiude il campionato di Serie A, con rossoblù e meneghini di scena sabato per la gara finale del torneo 2025/2026. Per Italiano e Chivu scelte leggermente diverse rispetto a quanto visto durante il campionato, ma dal primo minuto saranno schierati anche i titolarissimi, tenendo conto del Mondiale imminente.
Chivu, ad esempio, non proporrà Thuram e Calhanoglu, acciaccati e pronti a volare verso Stati Uniti, Canada e Messico per preparare la Coppa del Mondo al via tra sole tre settimane. Allo stesso modo anche il tecnico del Bologna deciderà se schierare i giocatori certi, o quasi, di andare al torneo, così da non rischiare infortuni.
Diverso il discorso di Lautaro, che sarà regolarmente in campo: il Toro punta a chiudere il campionato in vetta alla classifica marcatori e magari a quota 20, con gli attuali 17 centri che lo rendono comunque il miglior marcatore della Serie A fin qui.