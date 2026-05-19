Bologna-Inter probabili formazioni, le ultime scelte della stagione: fuori Thuram e Calhanoglu

Le liste definitive per i Mondiali stanno arrivando in questi giorni e continueranno ad essere ufficializzate entro maggio, tra giocatori di Bologna e Inter già confermati e diversi che lo saranno prossimamente.

Il Bologna è già certa di veder partire Ferguson, Freuler e Moro, l'Inter i vari Thuram, Calhanoglu, Bonny, Ajanki e Sucic. A questi si aggiungeranno naturalmente anche Lautaro, Dumfries, Heggem e ulteriori colleghi.