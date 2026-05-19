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Bonny EspositoGetty Images
Francesco Schirru

Bologna-Inter probabili formazioni, le ultime scelte della stagione: fuori Thuram e Calhanoglu

Serie A
Bologna vs Inter
Bologna
Inter

Ultimi novanta minuti della stagione per Bologna e Inter, i due allenatori pronti a proporre alcune seconde linee insieme ai titolarissimi stagionali. Con un occhio agli imminenti Mondiali.

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Bologna e Inter, è tempo dell'ultima partita. Si chiude il campionato di Serie A, con rossoblù e meneghini di scena sabato per la gara finale del torneo 2025/2026. Per Italiano e Chivu scelte leggermente diverse rispetto a quanto visto durante il campionato, ma dal primo minuto saranno schierati anche i titolarissimi, tenendo conto del Mondiale imminente.

Chivu, ad esempio, non proporrà Thuram e Calhanoglu, acciaccati e pronti a volare verso Stati Uniti, Canada e Messico per preparare la Coppa del Mondo al via tra sole tre settimane. Allo stesso modo anche il tecnico del Bologna deciderà se schierare i giocatori certi, o quasi, di andare al torneo, così da non rischiare infortuni.

Diverso il discorso di Lautaro, che sarà regolarmente in campo: il Toro punta a chiudere il campionato in vetta alla classifica marcatori e magari a quota 20, con gli attuali 17 centri che lo rendono comunque il miglior marcatore della Serie A fin qui.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe

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  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    INTER (3-5-2): Josep Martinez.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito

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  • DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER

    Partita di scena alle 18:00 di sabato, Bologna-Inter non è una di quelle in co-esclusiva con Sky e NOW.

    Per assistere alla sfida del 38esimo e ultimo turno occorre avere un abbonamento a DAZN, con la possibilità di usare il sito e l'app del servizio.

    L'alternativa è seguire la gara tra Inter e Bologna via Sky per chi attivato zona Dazn: in questo canale di riferimento sul satellite è il numero 214, ovvero Dazn.

    La sfida che chiude il campionato di entrambe non è disponibile in chiaro e gratis per tutti.

  • INTER-BOLOGNA 3-1, VOTI E TABELLINO DELL'ANDATA

    Marcatori: 39’ Zielinski (I), 48’ Lautaro (I), 74’ Thuram (I), 83’ Castro (B)

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (75’ Carlos Augusto s.v); Luis Henrique 6, Barella 6 (67’ Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6.5 (67’ Sucic 6), Zielinski 7, Dimarco 6.5; Thuram 7 (83’ Lavelli s.v), Lautaro 7.5 (75’ Esposito s.v). All. Chivu.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Holm 5.5 (68’ Zortea 5.5), Heggem 6, Lucumì 5 (46’ Vitik 5.5), Lykogiannis 6; Ferguson 6, Moro 5.5 (46’ Pobega 5.5); Cambiaghi 5.5 (68’ Orsolini 5.5), Odgaard 5.5 (79’ Freuler s.v), Rowe 5; Castro 6.5. All. Italiano.

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Calhanoglu (I), Bastoni (I), Barella (I), Vitik (B), Rowe (B), Lykogiannis (B)

    Espulsi: 


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  • I CONVOCATI AL MONDIALE

    Le liste definitive per i Mondiali stanno arrivando in questi giorni e continueranno ad essere ufficializzate entro maggio, tra giocatori di Bologna e Inter già confermati e diversi che lo saranno prossimamente.

    Il Bologna è già certa di veder partire Ferguson, Freuler e Moro, l'Inter i vari Thuram, Calhanoglu, Bonny, Ajanki e Sucic. A questi si aggiungeranno naturalmente anche Lautaro, Dumfries, Heggem e ulteriori colleghi.

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