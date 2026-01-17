Bologna-Fiorentina si gioca o no dopo la morte di Commisso? Il possibile scenario per la gara di Serie A

La notizia della morte di Rocco Commisso, avvenuta negli Stati Uniti all'età di 76 anni, ha scosso il mondo Fiorentina a poche ore da un importante match di campionato.
Nel pomeriggio di domenica è in programma infatti la sfida sul campo del Bologna, fondamentale per provare a dare un seguito alla striscia di risultati positivi e alla risalita in classifica dalla zona retrocessione.
Il lutto che ha colpito la società viola potrebbe però avere effetti sullo svolgimento di questa partita: Bologna-Fiorentina si gioca oppure sarà rinviata? Le ultime sulla possibile decisione della Lega Serie A.