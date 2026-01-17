Pubblicità
Rocco Commisso FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Bologna-Fiorentina si gioca o no dopo la morte di Commisso? Il possibile scenario per la gara di Serie A

Fiorentina travolta dalla notizia della morte di Commisso a un giorno dalla partita in programma a Bologna: le ultime sul possibile rinvio.

La notizia della morte di Rocco Commisso, avvenuta negli Stati Uniti all'età di 76 anni, ha scosso il mondo Fiorentina a poche ore da un importante match di campionato.

Nel pomeriggio di domenica è in programma infatti la sfida sul campo del Bologna, fondamentale per provare a dare un seguito alla striscia di risultati positivi e alla risalita in classifica dalla zona retrocessione.

Il lutto che ha colpito la società viola potrebbe però avere effetti sullo svolgimento di questa partita: Bologna-Fiorentina si gioca oppure sarà rinviata? Le ultime sulla possibile decisione della Lega Serie A.

  • DATA E ORARIO BOLOGNA-FIORENTINA

    Bologna-Fiorentina, come detto, è in programma nel pomeriggio di domenica 18 gennaio allo stadio 'Renato Dall'Ara' del capoluogo emiliano. Calcio d'inizio fissato alle ore 15:00.

  • BOLOGNA-FIORENTINA SI GIOCA? LE ULTIME

    Al momento non sono arrivate comunicazioni in merito da parte della Lega Serie A, ma aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore: lo scenario di un rinvio, infatti, non è da escludere.

    Nelle prossime ore verranno fatte delle valutazioni che terranno conto dell'impatto emotivo di tale notizia nei confronti dei giocatori viola, già in passato scossi da perdite enormi: basti pensare a Davide Astori e Joe Barone, le cui morti provocarono il rinvio delle partite con in campo la Fiorentina.

  • QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-FIORENTINA IN CASO DI RINVIO

    Qualora la Lega Serie A dovesse optare per il rinvio, andrebbe poi trovata una nuova data per la disputa di Bologna-Fiorentina.

    Ad ora è prematuro avanzare qualsivoglia ipotesi a riguardo, ma bisogna comunque considerare che i tempi potrebbero subire una dilatazione: i viola, a febbraio, saranno impegnati nei playoff di Conference League e lo stesso potrebbe accadere per i felsinei, ma nel contesto dell'Europa League.

    Senza dimenticare la Coppa Italia che, il prossimo 27 gennaio, vedrà in campo la Fiorentina contro il Como nell'ultimo ottavo di finale; il Bologna, invece, ospiterà la Lazio ai quarti l'11 febbraio.

