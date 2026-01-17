Gli anni di Commisso presidente della Fiorentina: tre finali, il Viola Park e gli affari sul mercato

La Fiorentina e i suoi tifosi piangono la scomparsa del proprio presidente: Rocco Commissoè venuto a mancare negli Stati Uniti all'età di 76 anni a causa di una malattia.
Un triste risveglio per il nostro calcio, che perde una delle figure più importanti dell'intero sistema per quello che è stato l'operato nei sei anni e mezzo trascorsi alla guida della società viola.
Tanti obiettivi di crescita raggiunti e un'eredità caratterizzata in primis dalla presenza dell'avveniristico Viola Park, senza dimenticare i risultati sportivi raggiunti e le operazioni che hanno elettrizzato il calciomercato in entrata e in uscita.