Gli anni di Commisso presidente della Fiorentina: tre finali, il Viola Park e gli affari sul mercato

Commisso era diventato il numero uno della Fiorentina il 6 giugno 2019, quando per una cifra compresa tra i 150 e i 170 milioni di dollari aveva acquisito la maggioranza del club dai fratelli Andrea e Diego Della Valle.

Sotto la sua guida, la società toscana ha raggiunto importanti traguardi in Italia e in Europa, nonostante un avvio complicato (10° e 13° posto nelle prime due stagioni di Serie A) che comunque non ha posto un freno al processo di crescita generale.