Bologna-Fiorentina 1-2, pagelle e tabellino: i rossoblù si svegliano tardi, decidono Mandragora e Piccoli

Una vittoria che vale molto più di tre punti, comunque pesantissimi: la Fiorentina espugna il campo del Bologna e rende omaggio, dunque, nel migliore dei modi possibili, alla memoria di Rocco Commisso.

Una partita che il club gigliato ha voluto giocare a tutti i costi proprio per onorare il ricordo del presidente recentemente scomparso e nella quale la squadra di Vanoli, già parsa in crescita nelle scorse settimane, ha offerto una delle sue migliori versioni di questa travagliata stagione.

Sì, perché al Dall’Ara, nel primo tempo soprattutto, in campo si è vista una sola compagine. La Fiorentina ha preso fin dalle prime battute in mano il pallino del gioco, mettendo all’angolo un Bologna parso a tratti quasi distratto.

Ne è una dimostrazione il fatto che gli ospiti abbiano trovato il vantaggio al 19’ con Mandragora, pochi istanti dopo che era stata annullata una rete a Ndour per un millimetrico fuorigioco di Parisi.

Anche sotto di un goal, i felsinei non riescono ad entrare in partita ed anzi, dopo aver rischiato a più riprese, sono stati puniti nuovamente in finale di frazione, quando Piccoli, dalla corta misura, ha trovato un goal prima annullato e poi assegnato dall’arbitro Doveri dopo una lunga revisione al VAR.

Vincenzo Italiano, per provare a rivitalizzare i suoi, nella ripresa ridisegna la sua squadra proponendo fin da subito quattro cambi.

Una soluzione estrema che, nei fatti, dà i suoi frutti, visto che quella che torna in campo è una squadra dal piglio completamente diverso. Pur senza proporre nulla di trascendentale, il Bologna riesce ad alzare il proprio baricentro, costringendo la Fiorentina ad arretrare nella propria metà campo.

I padroni di casa spingono alla ricerca di un goal che però arriva troppo tardi, all’88’, quando è Fabbian, con un gran colpo di testa, a trafiggere De Gea.

Per il Bologna si tratta di una battuta d’arresto, figlia certamente di una prestazione incolore; per la Fiorentina, di una vittoria dai molteplici significati che soprattutto rende un po’ meno in discesa la strada verso una salvezza che, solo poche settimane fa, sembrava al limite dell’impossibile.