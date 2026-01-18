Bologna dominato dalla Fiorentina nel primo tempo: Italiano ne cambia quattro all’intervallo

Un Bologna decisamente al di sotto delle aspettative: è questo quello che si è visto nel corso del primo tempo del Derby dell’Appennino.
La compagine felsinea, chiamata ad ottenere punti importanti per rilanciarsi in ottica Europa, ha giocato una prima frazione di gioco, tra le mura amiche del Dall’Ara, nella quale è stata letteralmente travolta dalla Fiorentina.
I rossoblù non solo sono parsi scarichi e in netta difficoltà, ma hanno anche subito due reti, con un’altra, siglata da Ndour, che è stata annullata per una posizione di millimetrico fuorigioco di Parisi.
Una prova che non ha ovviamente soddisfatto Vincenzo Italiano che, nel corso dell’intervallo, ha deciso di rivoluzionare la sua squadra.