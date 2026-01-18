Bologna dominato dalla Fiorentina nel primo tempo: Italiano ne cambia quattro all’intervallo

La Fiorentina ha dominato un primo tempo nel quale il Bologna è parso scarico e poco concentrato.

Una dimostrazione è data dal fatto che la rete del vantaggio siglata al 19’ da Mandragora, è arrivata pochi istanti dopo che era stata annullata quella precedente di Ndour.

La frazione si è poi chiusa con il raddoppio di Piccoli che ha premiato gli sforzi di una squadra, quella ospite, che ha tenuto in mano il pallino del gioco per tutti i 45’.