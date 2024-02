È un Bologna da record: ritmo impressionante e sogno Champions vivo

Quarto successo consecutivo per i ragazzi di Thiago Motta: la Champions League è molto più di una semplice suggestione.

Non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi questo lanciatissimo Bologna, sempre più proiettato verso un posto al sole in quella Champions League che coronerebbe al meglio il lavoro svolto da Thiago Motta in quest'ultimo anno e mezzo.

La botta di Zirkzee ha gelato all'Olimpico i tifosi della Lazio, rimontata grazie ad una prova di forza degna di nota con le reti di El Azzouzi e dell'ex Anderlecht, giunto a quota nove in stagione.

L'olandese è soltanto uno dei simboli di un Bologna in stile 'cooperativa', dove ad essere fondamentale per il raggiugimento di tutti è il contributo di ogni singolo: un 'miracolo' firmato Thiago Motta, il conducente di un treno che continua a viaggiare ad altissima velocità.