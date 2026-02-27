Goal.com
Moviola Parma Cagliari
Leonardo Gualano

Blocco di Valenti su Caprile come in Milan-Parma: questa volta viene fischiato fallo

In occasione di Parma-Cagliari si è verificato un caso simile a quello che tanto ha fatto discutere dopo Milan-Parma: questa volta viene fischiato fallo.

Stessa scena, stesso blocco, stesso protagonista, ovvero Valenti, ma questa volta esito diverso.

Dopo Milan-Parma, sfida valida per il ventiseiesimo turno di campionato che si è giocata lo scorso 22 febbraio, ha fatto molto discutere il goal siglato da Troilo che ha consentito ai ducali di imporsi per 1-0 a San Siro.

In particolare, a destare diversi dubbi è stata la posizione di Valenti che, secondo alcuni, avrebbe commesso un blocco falloso ai danni di Maignan in occasione della battuta di un calcio d’angolo.

Il difensore del Parma ha compiuto lo stesso movimento in occasione della gara interna con il Cagliari, ma questa volta, a differenza di quanto era accaduto pochi giorni prima a Milano, è stato fischiato un fallo contro.

  • COSA ERA ACCADUTO IN OCCASIONE DI MILAN-PARMA

    Lo scorso 22 febbraio, a San Siro, il Parma ha trovato il goal grazie a un colpo di testa di Troilo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

    In quell’occasione, Valenti si è posizionato alle spalle del portiere rossonero Maignan che, dunque, una volta superato dal pallone, quando si è girato per provare a seguirlo, ha trovato sulla sua strada il centrale argentino.

    Un movimento, quello di Valenti, volontario ed evidentemente figlio di uno schema, che il direttore di gara Piccinini aveva considerato falloso, salvo poi tornare sui suoi passi dopo essere stato richiamato dagli addetti al VAR.

    Il goal di Troilo, che era stato dunque inizialmente annullato, è stato così convalidato.

  • COSA È ACCADUTO DURANTE PARMA-CAGLIARI

    Nel corso del primo tempo di Parma-Cagliari, al minuto 24, il Parma ha ripetuto lo stesso schema di San Siro.

    L’azione è stata del tutto simile, così come la posizione dalla quale si è battuto il calcio d’angolo e, anche in questa occasione, Valenti si è andato a posizionare alle spalle del portiere avversario.

    Una volta superato dal pallone, Caprile non ha potuto effettuare la sua uscita, poiché ostacolato proprio da Valenti.

    In questa occasione, il Parma non ha trovato la via della rete ed il pallone si è spento sul fondo.

  • FISCHIATO FALLO CONTRO IL PARMA

    La differenza sostanziale rispetto all’episodio di San Siro è che questa volta, al termine dell’azione, il direttore di gara ha subito fermato il gioco.

    L’arbitro Massimi ha ravvisato un blocco di Valenti e quindi, dopo averlo indicato, ha subito fischiato fallo.

    Una lettura la sua dunque simile a quella di Piccinini, ma questa volta il VAR non è intervenuto.

    Una decisione che, in un certo senso, va contro la linea dettata dall’AIA, visto che Dino Tommasi, nel corso di Open VAR, parlando dell’episodio incriminato di San Siro, aveva spiegato che Valenti non aveva fatto alcun movimento verso Maignan e che, dunque, non c’era stata alcuna ostruzione.

  • VALENTI ERA STATO RICHIAMATO DALL’ARBITRO

    Prima della battuta del corner, il direttore di gara Massimi si era già avvicinato a Valenti.

    Quando ha visto il difensore del Parma in zona Caprile, ha fermato il gioco, gli si è avvicinato e gli ha detto qualcosa richiamandolo. 

    L’arbitro poi ha seguito la posizione di Valenti nel corso della battuta e dopo aver fischiato fallo si è portato subito nella zona dell’accaduto.

    Il difensore del Parma era stato in precedenza richiamato anche in occasione di un altro calcio d’angolo. 

