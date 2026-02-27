Blocco di Valenti su Caprile come in Milan-Parma: questa volta viene fischiato fallo

Prima della battuta del corner, il direttore di gara Massimi si era già avvicinato a Valenti.

Quando ha visto il difensore del Parma in zona Caprile, ha fermato il gioco, gli si è avvicinato e gli ha detto qualcosa richiamandolo.

L’arbitro poi ha seguito la posizione di Valenti nel corso della battuta e dopo aver fischiato fallo si è portato subito nella zona dell’accaduto.

Il difensore del Parma era stato in precedenza richiamato anche in occasione di un altro calcio d’angolo.