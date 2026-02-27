Blocco di Valenti su Caprile come in Milan-Parma: questa volta viene fischiato fallo

Stessa scena, stesso blocco, stesso protagonista, ovvero Valenti, ma questa volta esito diverso.
Dopo Milan-Parma, sfida valida per il ventiseiesimo turno di campionato che si è giocata lo scorso 22 febbraio, ha fatto molto discutere il goal siglato da Troilo che ha consentito ai ducali di imporsi per 1-0 a San Siro.
In particolare, a destare diversi dubbi è stata la posizione di Valenti che, secondo alcuni, avrebbe commesso un blocco falloso ai danni di Maignan in occasione della battuta di un calcio d’angolo.
Il difensore del Parma ha compiuto lo stesso movimento in occasione della gara interna con il Cagliari, ma questa volta, a differenza di quanto era accaduto pochi giorni prima a Milano, è stato fischiato un fallo contro.