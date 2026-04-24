Un biglietto per la finale del Mondiale può costare anche 2 milioni di euro. Alla FIFA va il 30%

Le polemiche per i costi dei biglietti per il Mondiale 2026 non si placano. Stavolta a generare accuse e lamentele è il prezzo della finale, che sul sito ufficiale di rivendita biglietti è arrivato persino a 2 milioni di euro. Non si tratta ovviamente della media generale, ma alcuni tagliandi sono stati effettivamente messi in vendita a tale cifra esorbitante.

Al MetLife Stadium di New York (in realtà situato e East Rutherford, New Jersey) i biglietti sono in vendita dai 10.000 euro e toccano spesso i 120.000, ma alcuni hanno raggiunto sei zeri e non è detto che davanti all'eventuale soldout prossimo, possano essere venduti realmente anche alla cifra di 2 milioni di euro.

Cifra da cui la FIFA guadagnerebbe circa 600.000 euro per ogni biglietto (quelli in vendita a 2 milioni sono attualmente quattro), considerando la commissione presente sul proprio sito di rivendita, l'unico autorizzato: l'organizzazione Mondiale incassa il 15% sull’acquirente e un altro 15% sul venditore, per un totale del 30%.

La FIFA di Infantino non controlla i prezzi sul sito, ma si è comunque assicurata una percentuale importante. Negli ultimi giorni il presidente ha difeso i costi dei biglietti, parlando di un "mercato molto speciale" e ribadendo come la sua sia un'organizzazione senza scopo di lucro.