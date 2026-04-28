Biglietti Roma-Lazio: quando escono, prezzi per settore, dove e come comprarli

I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul WALLET del proprio telefonino e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo.





FASE 1 – PREVENDITA ABBONATI CURVA NORD (PARTITA NON INCLUSA NELL’ABBONAMENTO)





Dalle ore 16:00 di giovedì 23 aprile e fino alle ore 12:59 di lunedì 27 aprile, gli abbonati di Curva Nord potranno acquistare il biglietto ad un prezzo dedicato nei settori disponibili. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione.





Il biglietto in fase d’acquisto potrà essere assegnato anche ad un nominativo diverso dal titolare dell’abbonamento. Una volta portato a termine l’acquisto il biglietto sarà incedibile, di conseguenza non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore.





FASE 2 – Prevendita Abbonati Plus/Classic Extra e Titolari ASRoma Card:





A partire dalle ore 13:00 di lunedì 27 aprile, gli abbonati PLUS e CLASSIC EXTRA Serie A per la stagione 2025/26 e i Titolari della ASROMA CARD (le Card sottoscritte tra il 22/04/2021 ed il 21/04/2026), potranno acquistare biglietti NON CEDIBILI ad un prezzo dedicato. La vendita dedicata ai possessori della ASROMA CARD terminerà alle ore 12:59 di martedì 28 aprile.





Per esercitare la prevendita, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita per gli abbonati e il numero della tessera e la data di nascita per i possessori della ASRoma Card, si potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per ciascun codice in una singola transazione.





FASE 3 – VENDITA LIBERA





La vendita libera avrà inizio alle ore 13:00 di martedì 28 aprile. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.





Il cambio utilizzatore per gli ABBONATI SERIE A non sarà disponibile per questa partita.





Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 30 aprile.





Maggiori informazioni per il cambio utilizzatore dei soli biglietti saranno comunicate successivamente.





Le modalità di acquisto dei biglietti con tariffa ridotta per la persona con disabilità deambulante più il suo accompagnatore si svolgerà interamente online.





Una volta inviata la documentazione tramite il form online che trovi QUI ( https://www.asroma.com/it/club/contattaci) ti verrà inviato un CODICE PERSONALE che, insieme alla data di nascita della persona con disabilità, dovrà essere inserito per accedere alla vendita dedicata dopo aver cliccato sul tasto ACQUISTA BIGLIETTI – Persone con disabilità. (50€).





La vendita per le persone con disabilità DEAMBULANTI si svolgerà solamente online sul nostro sito www.asroma.com/biglietti.





DISABILI 100% in carrozzina + ACCOMPAGNATORE - Il ridotto, solo per le persone Disabili su sedia a rotelle (40€), sarà invece acquistabile contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.00).





Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.