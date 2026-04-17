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Alessandro De Felice

Biglietti Inter-Parma: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

Le informazioni sui biglietti di Inter-Parma, sfida valida per il 35° turno di Serie A e possibile match point Scudetto per i nerazzurri: quando escono, quanto costano e dove acquistarli.

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È il match che può valere il titolo. Una sfida attesissima, che può coronare il sogno Scudetto. L’Inter di Cristian Chivu si prepara agli ultimi passi nel campionato 2025/26.

Il successo contro il Como, arrivato a poche ore dal pari del Napoli al Tardini contro il Parma, ha avviato il countdown in casa nerazzurra, che si avvicinano a grandi passi a titolo numero 21 della storia.

Un traguardo che potrebbe essere aritmeticamente tagliato proprio in occasione del match casalingo contro i ducali.

Di seguito tutto ciò che è necessario sapere sui biglietti di Inter-Parma: data d'uscita, modalità di acquisto, prezzi e dove comprarli.


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  • INTER-PARMA: QUANDO ESCONO I BIGLIETTI

    Inter-Parma si disputerà domenica 3 maggio alle 20:45 allo stadio Meazza, in San Siro, come ha annunciato la Lega Serie A.

    Da giovedì 16 aprile però sarà possibile acquistare i biglietti del big match di San Siro. Il club nerazzurro ha comunicato infatti l'apertura della vendita dei biglietti che sarà prima solo per gli abbonati.

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  • BIGLIETTI INTER-PARMA: MODALITÀ DI ACQUISTO

    I biglietti di Inter-Parma sono disponibili da giovedì 16 aprile fase dedicata agli abbonati Serie A 2025-26 (FULL e PLUS) e ai Soci Inter Club PLUS. A seguire la vendita libera.

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  • BIGLIETTI INTER-PARMA: FASI DI VENDITA

    Dalle ore 12:00 di giovedì 16 aprile e fino alla mezzanotte di domenica 19, gli abbonati Serie A 2025-26 FULL e PLUS e i Soci Inter Club PLUS potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

    Per i Soci Inter Club, tutti gli intestatari dei biglietti dovranno essere soci attivi alla stagione in corso.

    Dalle ore 12:00 alle 16:00 di lunedì 20 aprile si aprirà la vendita riservata agli iscritti al programma Loyalty “Interista” che potranno acquistare fino a 4 biglietti.

  • VENDITA LIBERA BIGLIETTI INTER-PARMA

    Dalle ore 17:00 di lunedì 20 aprile scatterà la vendita libera per tutti dei biglietti per la sfida tra Inter e Parma, in programma domenica 3 maggio alle 20:45, su inter.it/tickets.

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  • INTER-PARMA: I PREZZI DEI BIGLIETTI

    I prezzi dei biglietti di Inter-Parma saranno comunicati solamente la termine della fase di vendita riservata agli abbonati Serie A 2025-26 (FULL e PLUS) e ai Soci Inter Club PLUS.

  • DOVE E COME COMPRARE I BIGLIETTI DI INTER-PARMA

    I biglietti saranno disponibili online sul canale ufficiale del Club: inter.it/tickets

    Da venerdì 24 saranno attivi anche i punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello.

    Puoi acquistare i biglietti di Inter-Parma anche su Viagogo.


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