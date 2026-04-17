Biglietti Inter-Parma: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

È il match che può valere il titolo. Una sfida attesissima, che può coronare il sogno Scudetto. L’Inter di Cristian Chivu si prepara agli ultimi passi nel campionato 2025/26.
Il successo contro il Como, arrivato a poche ore dal pari del Napoli al Tardini contro il Parma, ha avviato il countdown in casa nerazzurra, che si avvicinano a grandi passi a titolo numero 21 della storia.
Un traguardo che potrebbe essere aritmeticamente tagliato proprio in occasione del match casalingo contro i ducali.
Di seguito tutto ciò che è necessario sapere sui biglietti di Inter-Parma: data d'uscita, modalità di acquisto, prezzi e dove comprarli.