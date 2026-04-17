Biglietti Inter-Parma: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli

Inter-Parma si disputerà domenica 3 maggio alle 20:45 allo stadio Meazza, in San Siro, come ha annunciato la Lega Serie A.

Da giovedì 16 aprile però sarà possibile acquistare i biglietti del big match di San Siro. Il club nerazzurro ha comunicato infatti l'apertura della vendita dei biglietti che sarà prima solo per gli abbonati.