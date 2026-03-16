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Conference League trophygetty
Michael Baldoin

Biglietti della finale di Conference League 2026: prezzi e come acquistarli

La UEFA ha annunciato prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per la finale di Conference League 2025/26, in programma il 27 maggio 2026 allo Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania.

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Due squadre, un solo trofeo in palio: allo stadio di Lipsia, il prossimo 27 maggio, le due migliori squadre di Conference League si contenderanno il titolo nella finale in Germania.

La UEFA, per l’occasione, ha aperto la vendita dei biglietti per il pubblico generale, che resterà disponibile fino alle 11:00 del 20 marzo 2026.

Come avviene da diversi anni per le finali europee, i biglietti non vengono assegnati in ordine di acquisto ma tramite lotteria: i tifosi inviano la propria richiesta e solo successivamente vengono estratti i nominativi che potranno completare l’acquisto.

  • FINALE CONFERENCE LEAGUE 2026, IL COSTO DEI BIGLIETTI

    Il prezzo dei biglietti per la finale di Conference League 2026 va da 25 a 190 euro.

    La categoria più economica è la “Fans First”, riservata ai tifosi delle due squadre finaliste.

    Prezzi ufficiali:

    • Fans First (riservato ai tifosi delle finaliste): 25 euro
    • Categoria 3: 45 euro
    • Categoria 2: 140 euro
    • Categoria 1: 190 euro

    I biglietti per spettatori con disabilità costano 25 euro e includono anche un biglietto gratuito per l’accompagnatore.

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  • QUANTI BIGLIETTI SARANNO DISPONIBILI

    La finale si giocherà al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania, in uno stadio da circa 39.700 posti.

    Di questi:

    • 33.200 biglietti saranno disponibili per tifosi e pubblico generale
    • 11.500 biglietti per squadra saranno destinati alle due finaliste

    La distribuzione dei biglietti per i tifosi delle squadre che raggiungeranno la finale verrà gestita direttamente dai club interessati.

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  • COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LA FINALE

    Per provare ad acquistare i biglietti bisogna registrarsi sul sito ufficiale della UEFA e inviare la propria richiesta indicando la categoria desiderata.

    Al termine del periodo di candidatura verrà effettuato il sorteggio tra tutti i richiedenti.

    Chi verrà selezionato:

    • riceverà una comunicazione via email
    • avrà una finestra di tempo limitata per completare l’acquisto
    • potrà comprare fino a due biglietti

  • FINALE CONFERENCE LEAGUE, DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

    I biglietti sono disponibili solo attraverso il sito ufficiale della UEFA.

    La UEFA, inoltre, invita i tifosi a non acquistare tagliandi da rivenditori non autorizzati, perché i biglietti comprati fuori dai canali ufficiali possono essere annullati e l’accesso allo stadio potrebbe essere negato.

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  • BIGLIETTI DIGITALI E NUOVE MISURE CONTRO LA RIVENDITA ILLEGALE

    Per le finali europee del 2026 la UEFA ha introdotto nuove misure per limitare il fenomeno del bagarinaggio.

    Tra queste:

    • i biglietti saranno disponibili solo tramite l’app UEFA Mobile Tickets
    • ogni biglietto sarà collegato al telefono registrato dell’acquirente
    • i tagliandi non saranno trasferibili ad altre persone

    Chi non potrà più partecipare alla partita potrà rivendere il biglietto al prezzo originale tramite la piattaforma ufficiale UEFA dedicata alla rivendita.

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