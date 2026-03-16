Biglietti della finale di Conference League 2026: prezzi e come acquistarli

Due squadre, un solo trofeo in palio: allo stadio di Lipsia, il prossimo 27 maggio, le due migliori squadre di Conference League si contenderanno il titolo nella finale in Germania.
La UEFA, per l’occasione, ha aperto la vendita dei biglietti per il pubblico generale, che resterà disponibile fino alle 11:00 del 20 marzo 2026.
Come avviene da diversi anni per le finali europee, i biglietti non vengono assegnati in ordine di acquisto ma tramite lotteria: i tifosi inviano la propria richiesta e solo successivamente vengono estratti i nominativi che potranno completare l’acquisto.