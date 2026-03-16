Biglietti finale Champions League 2026: prezzi, date e come comprarli

Come da tradizione, anche per questa stagione la UEFA ha annunciato con largo anticipo le modalità e i prezzi per l'acquisto dei biglietti della finale di Champions League in programma per il 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest.
La vendita dei biglietti per il pubblico generale è già aperta sul sito ufficiale della UEFA e resterà disponibile fino alle 11:00 del 19 marzo 2026.
Come avviene ormai da diversi anni, i tagliandi non vengono venduti con la formula “chi prima arriva meglio alloggia”, ma attraverso una lotteria: i tifosi devono inviare la propria richiesta e attendere il sorteggio per sapere se potranno acquistare i biglietti.