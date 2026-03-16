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champions league trophyGetty Images
Michael Baldoin

Biglietti finale Champions League 2026: prezzi, date e come comprarli

La UEFA ha annunciato prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per la finale di Champions League 2025/26, in programma il prossimo 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.

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Come da tradizione, anche per questa stagione la UEFA ha annunciato con largo anticipo le modalità e i prezzi per l'acquisto dei biglietti della finale di Champions League in programma per il 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest.

La vendita dei biglietti per il pubblico generale è già aperta sul sito ufficiale della UEFA e resterà disponibile fino alle 11:00 del 19 marzo 2026.

Come avviene ormai da diversi anni, i tagliandi non vengono venduti con la formula “chi prima arriva meglio alloggia”, ma attraverso una lotteria: i tifosi devono inviare la propria richiesta e attendere il sorteggio per sapere se potranno acquistare i biglietti.

  • FINALE CHAMPIONS 2026, IL COSTO DEI BIGLIETTI

    Il prezzo dei biglietti per la finale di Champions League 2026 va da 70 a 950 euro.

    La categoria più economica è la “Fans First”, riservata ai tifosi delle due squadre finaliste.

    Prezzi ufficiali:

    • Fans First (riservato ai tifosi delle finaliste): 70 euro
    • Categoria 3: 180 euro
    • Categoria 2: 650 euro
    • Categoria 1: 950 euro

    I biglietti per spettatori con disabilità hanno un costo di 70 euro e includono un biglietto gratuito per l’accompagnatore.

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  • QUANTI BIGLIETTI SARANNO DISPONIBILI

    La finale si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, in uno stadio da circa 61.400 posti.

    Di questi:

    • 39.000 biglietti saranno disponibili per tifosi e pubblico generale
    • 17.200 biglietti per squadra saranno assegnati alle due finaliste

    La distribuzione dei biglietti destinati ai tifosi delle squadre che raggiungeranno la finale sarà gestita direttamente dai club.

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  • COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LA FINALE

    Per acquistare i biglietti bisogna registrarsi sul sito ufficiale della UEFA e inviare la richiesta indicando la categoria desiderata.

    Al termine del periodo di candidatura verrà effettuato un sorteggio tra tutti i richiedenti.

    Chi verrà selezionato:

    • riceverà una comunicazione via email
    • avrà una finestra di tempo limitata per completare il pagamento
    • potrà acquistare fino a due biglietti

  • FINALE CHAMPIONS, DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

    I biglietti sono disponibili solo tramite il sito ufficiale della UEFA.

    La UEFA, inoltre, raccomanda ai tifosi di non acquistare tagliandi da rivenditori non autorizzati, perché i biglietti comprati fuori dai canali ufficiali possono essere annullati e l’accesso allo stadio potrebbe essere negato.

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  • BIGLIETTI DIGITALI E NUOVE MISURE ANTI-BAGARINAGGIO

    Per ridurre il fenomeno della rivendita illegale, la UEFA introdurrà alcune nuove misure di sicurezza per le finali europee del 2026.

    Tra queste:

    •  biglietti saranno disponibili solo tramite l’app UEFA Mobile Tickets
    • il biglietto sarà associato al telefono registrato dell’acquirente
    • i tagliandi non saranno trasferibili ad altre persone

    Chi non potrà più partecipare alla partita potrà rivendere il biglietto al prezzo originale tramite la piattaforma ufficiale UEFA, senza costi aggiuntivi.

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