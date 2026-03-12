Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Juventus Atalanta McKennie De RoonGetty Images
GOAL

Biglietti Atalanta-Juventus: quando escono, prezzi, dove e come comprarli

Tutte le informazioni sui biglietti per andare a vedere Atalanta-Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo: data d'uscita e i prezzi nei vari settori.

Pubblicità

Tra le grandi sfide nell'ultima parte di campionato ci sarà anche quella tra Atalanta e Juventus, ovvero due squadre che stanno lottando per i posti europei e in particolare la qualifcazione in Champions League.

All'andata era finita in pareggio per 1-1; il ritorno si giocherà in casa dell'Atalanta, al Gewiss Stadium. La data e l'orario della partita non è stato ancora deciso ma si si disputerà o l''11 o il 12 aprile.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Atalanta-Juventus. 

Biglietti Atalanta-Juventus disponibili quiAcquista i biglietti

  • ATALANTA-JUVENTUS: QUANDO ESCONO I BIGLIETTI

    Atalanta-Juventus si giocherà nel week end dell'11-12 aprile ed è valida per la trentaduesima giornata di Serie A.

    Al momento non è ancora stata aperta la vendita dei biglietti per la partita che avverrà solo più in là, con l'avvicinarsi del match. 

    • Pubblicità

  • ATALANTA-JUVENTUS: I PREZZI DEI BIGLIETTI

    Non essendo ancora stata aperta la fase di vendita dei biglietti per Atalanta-Juventus, non sono stati comunicati i prezzi per assistere alla partita nei vari settori dello stadio. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BIGLIETTI ATALANTA-JUVENTUS: DOVE E COME COMPRARLI

    I biglietti delle gare casalinghe dell'Atalanta tra cui quindi anche quella contro la Juventus saranno acquistabili online, nei punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale e al Ticketing Point della New Balance Arena nei giorni e orari di apertura.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0