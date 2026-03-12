Biglietti Atalanta-Juventus: quando escono, prezzi, dove e come comprarli

Tra le grandi sfide nell'ultima parte di campionato ci sarà anche quella tra Atalanta e Juventus, ovvero due squadre che stanno lottando per i posti europei e in particolare la qualifcazione in Champions League.

All'andata era finita in pareggio per 1-1; il ritorno si giocherà in casa dell'Atalanta, al Gewiss Stadium. La data e l'orario della partita non è stato ancora deciso ma si si disputerà o l''11 o il 12 aprile.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Atalanta-Juventus.